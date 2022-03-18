Пришла помощь отрезанным неонацистами от мира жителям Чугуевского района

В освобожденные населенные пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России.

В освобожденные населенные пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России.

Гуманитарный конвой с грузом общей массой около 100 тонн прошел через пограничный пункт в Белгородской области и минуя взорванные мосты и дороги добрался мирных жителей Чугуевского района Харьковской области.

Российские военнослужащие доставили в обход взорванных мостов и дорог около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области

- Очень ждали помощи, у всех ведь родственники в Белгородской области. Спасибо за гуманитарный конвой. Неонацисты у нас похозяйничали, а потом вообще отрезали от всех - мосты и дороги повзрывали. Привезите еще муку, дрожжи, лекарства от давления. Спасибо ребята, - благодарят за помощь местные жители.

Гуманитарный груз из Белгородской области включает в себя продуктовые наборы, детское питание и медикаменты для лечебных учреждений.

Гуманитарный конвой с грузом общей массой около 100 тонн прошел через пограничный пункт в Белгородской области и минуя взорванные мосты и дороги добрался мирных жителей Чугуевского района Харьковской области.

Напомним, в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. Штаб занят оказанием всесторонней гуманитарной помощи населению Украины и Донбассу в контролируемых районах, а также эвакуацией мирных жителей Украины и иностранных граждан.

Гуманитарный груз из Белгородской области включает в себя продуктовые наборы, детское питание и медикаменты для лечебных учреждений.

В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов России.