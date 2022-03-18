В Госдуме предложили на 10 лет закрыть рынок для иностранных компаний, приостановивших работу в России

Иностранные компании сделали заложниками десятки тысяч соотечественников, которые вынуждены терпеть внезапный приступ своих работодателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на 10 лет закрыть российский рынок для иностранных компаний, которые решили ограничить свою работу на время проведения специальной операции по денацификации Украины. Он обратился с таким предложением к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Речь в документе идет о том, чтобы дать этим компаниям амнистию - разрешить вернуться на рынок без штрафных санкций, а тем, кто этого не сделает до 1 мая на 10 лет закрыть возможность продолжать деятельность на российском рынке.

Депутат отметил, что иностранные компании сделали заложниками десятки тысяч соотечественников, которые вынуждены терпеть внезапный приступ своих работодателей.

Список таких иностранных компаний уже тщательно изучают в правительстве и Генпрокуратуре.

Неделю назад, по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории России, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства.

Прокурорами был установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией.

Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории России. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться.

Внимание надзора акцентировано на недопустимость злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента.

Также каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом России.

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