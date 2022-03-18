«На третий срок»: Президент внес кандидатуру Набиуллиной на должность главы Центробанка

Госдума рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной в ближайшие дни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интриги не случилось. Несмотря на все слухи, глава государства решил не менять главу Банка России. На утверждение Госдумы он выставил кандидатуру действующего председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она возглавляет финансовый регулятор с июня 2013 года. Срок нынешних полномочий истекал в июне этого года.

В Кремле не раз говорили, что «высоко оценивают» работу главы Центробанка. И это мнение разделяет большинство экспертов. За последние девять лет ЦБ навел порядок в финансовой сфере, в частности банковской. Очистил рынок от слабых игроков и тех, кто занимался выводом капитала из страны. Сделал финансовую политику более предсказуемой. И защитил внутреннюю банковскую систему от внешних рисков.

Да и последние действия ЦБ были очень грамотными. В невероятно сложной обстановке регулятору удалось остановить панику среди населения и отток вкладов, подняв ключевую ставку до 20% годовых. Меры валютного контроля были довольно жесткими, но, видимо, необходимыми.

Госдума рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной в ближайшие дни.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Эльвира Набиуллина родилась в октябре 1963 года в Уфе. В 1986 году окончила экономический факультет МГУ. В начале 90-х работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей. В середине 90-х перешла на работу в Министерство экономики РФ. И уже в 1997 году заняла должность замминистра.

После дефолта 1998 года ушла в бизнес. Работала в частном банке и рейтинговой службе. А в 1999-м стала вице-президентом фонда «Центр стратегических разработок», который тогда возглавлял Герман Греф. В 2000 году была назначена первым заместителем министра экономического развития и торговли.

В 2003-м возглавила Центр стратегических разработок. С 2007 по 2012 годы работала министром экономического развития России. Затем один год в качестве помощника президента. А с июня 2013 года была назначена председателем Центробанка.