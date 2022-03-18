Геннадий Онищенко: Выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию Мира подрывает ее авторитет

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в пятницу, 18 марта, некоторые информагентства, «представители группы европейских политиков, в состав которой вошли бывшие и действующие министры европейских государств, а также различные депутаты», выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию Мира.

-...Полагаю, таким образом группа политиков Европы озаботилась тем, как бы выплатить «подъемные» господину Зеленскому, который в ближайшее время, похоже, сбежит из Украины, и на первое время ему нужно как-то перебиться, - заявил KP.RU известный в Европе врач-эпидемиолог, которые довольно продолжительное время работал в международных общественных организациях Геннадий Онищенко. - И вот для этого нашли самый подходящий источник финансирования – Нобелевскую премию Мира.

Куда он (Зеленский. - А.Г.) там собрался эмигрировать, не знаю, но вот только так я могу объяснить логику этого предположения.

Конечно же, если брать Нобелевскую премию в целом, она, действительно, многие годы выполняет свои мобилизующие функции в медицине, в других отраслях научного познания, там еще своего авторитета не растеряла.

А вот в разделе политики... В последнее время ее получают очень странные личности.

Так вот, думаю, что решение по Зеленскому, которое сейчас готовится, может окончательно подорвать значение Нобелевской премии в области политики и мира, и, конечно же, очень резко подорвет ее авторитет в интеллектуальном мире планеты на долгие-долгие годы.

- Там же вроде даже сроки сдвинули подачи заявки.

- Да, якобы представители группы политиков попросили продлить регламентные сроки подачи документов на соискание Нобелевки - специально под Зеленского.

Даже само его выдвижение на Нобелевскую премию Мира подрывает ее репутацию, что может просто добить авторитет этого некогда очень авторитетного международного института.

- Ну, спрашивать, пройдет или не пройдет эта кандидатура на премию, не будем?

- Если такое указание поступило из-за океана, наверное, Нобелевский комитет все-таки послушается...