Профессиональные головорезы из украинского «Иностранного легиона» зарабатывают по $5000 в сутки

Норвежец французского происхождения Дамиан Магру стал вовсе первым иностранным боевиком Интернационального легиона. И на правах первого решил не воевать, а заниматься наймом солдат удачи, логистикой и помогать им в качестве переводчика Фото: СОЦСЕТИ

«Я никогда прежде не был на войне. Это будет занятно», - говорит 25-летний бывший британский военный Люк. Для него ситуация на Украине - возможность пощекотать себе нервишки и заявить о своих взглядах.

Журналист, сопровождающий его до польско-украинской границы, старается снимать английского наемника со спины. «Важно помнить, что сегодня боевые действия на Украине, а завтра - на границе Западной Европы», — продолжает Люк. Он пока не понимает, чем он будет полезен Украине, и толком не знает, встретят ли его и где разместят. Он отправился на выручку украинскому режиму в первые дни военной спецоперации, которую начала Россия 24 февраля. Фактически - по личному приглашению Владимира Зеленского. Тот рапортовал, что Киев ждет 16 тысяч иностранных добровольцев, готовых встать на защиту незалежной. Также на подходе - частные военные компании (ЧВК). Всем обещают безвизовый въезд в страну и настоятельно рекомендуют проходить границу со стороны Польши.

Украинские власти наперебой рассказывали о несметных количествах иностранных добровольцев, вызвавшихся «противостоять агрессору». Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал цифру в 20 тысяч. Из них - минимум 6 тысяч из Штатов, как пояснил военный атташе Украины в США Борис Кременецкий. Но по факту до незалежной добрались в несколько раз меньше, да и те, кто пережил обстрел Яворовского полигона, уже не так жаждут положить свою жизнь за киевский режим.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Западная пресса сладострастно делает героя из каждого наемника, отправляющегося в «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Например, 30-летний сын британского депутата Бен Грант. Путь бывшего спецназовца Королевской морской пехоты до Львова пресса документировала скрупулезно: прилетел, сел на поезд, вышел из вокзала, улыбнулся встречающим, дал первое интервью.

Норвежец французского происхождения Дамиан Магру стал вовсе первым иностранным боевиком Интернационального легиона. И на правах первого решил не воевать, а заниматься наймом солдат удачи, логистикой и помогать им в качестве переводчика (правда, по-украински он не говорит, но считает себя полноценным украинцем, поскольку владеет русским).

По его словам, каждого бойца оценивают индивидуально с учетом пригодности и боевого опыта. На взгляды, в том числе праворадикальные, глаза закрывают.

- Наша задача не мешать им получать боевой опыт. А те, кто придерживается правоэкстремистских взглядов, если они есть, просто должны молчать и участвовать в боевых действиях, как и их товарищи, - заметил Магру.

Только радикалы среди наемников все-таки есть. По данным французских спецслужб, среди 70 волонтеров из Франции большинство - ультрарадикалы, симпатизирующие таким неонацистским формированиям, как батальон «Азов».

Все наемники, вошедшие в «Иностранный легион», базировались преимущественно в учебном центре недалеко от польской границы известном как Яворовский полигон. Фото: СОЦСЕТИ

«ЕСЛИ ВЫЖИВЕТЕ, ПОЗВОНИТЕ»

География наемников в незалежной обширная: Британия, США, Канада, Франция, Испания, Хорватия, Албания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Голландия, Грузия, Польша и другие. Неплохо налажена централизованная отправках желающих повоевать на Украине в Латинской Америке. Верховодит набором бойцов в Бразилии некая 30-летняя уроженка Уругвая Ирина Норми. Она утверждает, что является представителем Международного легиона в Бразилии, уже оформила заявки 160 добровольцев и теперь ищет спонсоров, которые бы оплатили билеты наемникам в один конец стоимостью 3-7 тыс.реалов (61-143 тыс.руб.) - украинская сторона перелеты не оплачивает. Только жертвуют бразильцы неохотно - за две недели набралось чуть более 10 человек, при том что минимальная сумма пожертвований 150 долларов.

Один из бразильских наемников Леандро Гальвао посетовал на циничность польских пограничников, которые разрешили группе бразильцев провести с собой только мобильные телефоны, а видеокамеру демонстративно разбили, «чтобы не снимали и не продавали видео зверств».

- Они сказали, улыбаясь: «Ты умрешь, а мертвые не пользуются телефонами. Если кто-то из вас выживет, позвоните нам».

Вслед за бразильцами засобирались и перуанцы. В Перу наймом боевиков активно занимается разорившийся в пандемию бизнесмен Карлос Товар из Лимы. Свое участие объяснил просто: ему нужны деньги, а в украинском «Иностранном легионе» хорошо платят.

13 марта российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам в селе Старичи и на Яворовском полигоне, уничтожив около 180 наемников и разрушив все иллюзии. Фото: СОЦСЕТИ

ДОРОГОЙ РЕСУРС

Оплата труда во многом зависит от квалификации солдата удачи. Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «КП» предложил условно разделять наемников на Украине на два вида: профессионалов и добровольцев.

- Первый - те, кто там уже был раньше. Это в основном бойцы ЧВК, квалифицированные люди, непубличные, которые не выложат фотографии в соцсетях в той или иной стране. Такие наемники стоят 5000 долларов в сутки (540 тыс.руб.). Это очень дорогой ресурс, - отмечает эксперт. - Другой вид наемников - это те, кто имел опыт военной службы в разных странах, возможно даже в спецназе. Они откликнулись, думая, что там идет справедливая война. У них ценник колебался в зависимости от квалификации - от 300 до 2000 в сутки (33-216 тыс. руб.).

Украинское правительство выступает спонсором в основном иностранных добровольцев. А вот нанимателем ЧВК может быть не только Киев, но и заинтересованные частные лица и даже другие государства.

Оказаться в рядах «Иностранного легиона» может практически любой желающий. В сети есть несколько крупных сайтов, зазывающих повоевать на Украине. К примеру, на днях некая американская компания разместила объявление о немедленном поиске профи с боевым опытом (минимум 1 год в операциях за рубежом) и 5-летним военным стажем для работы на Украине, знанием советского оружия и умением ориентироваться на местности. Обещают платить 1000-2000 долларов в день.

Только таким опытом могут похвастаться немногие, поэтому «золотые горы» вряд ли достанутся добровольцам из «Иностранного легиона». В социальных сетях распространилась информация, что средний заработок наемников довольно скромный - 1500-2000 долларов в месяц.

АКАДЕМИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Далеко не все иностранцы рвутся на передовую. Некоторые выбирают для себя путь инструкторов, как бывший американский пехотинец Ганнибал, участвовавший в войне на Донбассе. На третий день российской спецоперации он якобы принял решение создать группу международных добровольцев, чтобы «бороться за Украину». А на пятый - сколотил команду из четырех сослуживцев (двое из которых прошли службу в Ираке) и создал в здании старой советской фабрики на окраине Львова подобие тренировочного центра для членов территориальной обороны. Центр получил многообещающее название - «Академия сопротивления».

Организовать тренировки удалось во многом благодаря жене-украинке Ганнибала - Тане Санфорд Аммар. Как пишет пресса, более 15 лет она сотрудничает с различными международными организациями и некоммерческими фондами, работающими на территории Украины. Именно она выбивала у украинских чиновников благословение для супруга.

Организаторы обещают обучать добровольцев теробороны обращаться с оружием и языку сигналов-жестов, проводят боевое слаживание и делятся технике зачистки зданий. Вот только глядя на кадры этих тренировок, создается впечатление, что это ничто иное, как отработка западного гранта или показная акция для «демократического мира».

Генри Хойфт Фото: СОЦСЕТИ

ЕХАТЬ В КИЕВ КАК НА СМЕРТЬ

Все наемники, вошедшие в «Иностранный легион», базировались преимущественно в учебном центре недалеко от польской границы известном как Яворовский полигон. За последние годы он стал основным местом пребывания иностранных инструкторов и военных НАТО, приезжавших сюда на учения; сюда привезли первые «Джавелины», и здесь ВСУ учились с ними работать.

Расстояние в 25 км до польской границы создавало иллюзию безопасности у иностранцев и украинских властей, укрепляло боевой дух. Но утром 13 марта российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам в селе Старичи и на Яворовском полигоне, уничтожив около 180 наемников и разрушив все иллюзии.

«Первая ракета снесла меня с верхней койки двухъярусной кровати в казарме, - написал в соцсетях доброволец, приехавший на Украину как военврач. - База разрушена, склад оружия уничтожен, легиону конец. Около 60 человек, включая меня, решили покинуть базу. Кто-то остался на Украине помогать, кто-то поехал домой. Они посылают неподготовленных парней на фронт на убой с небольшим количеством боеприпасов и дерьмовыми АК. Отправиться сейчас в Киев - это подписать себе смертный приговор».

«РЕЖУТ ПАСПОРТА И ОТПРАВЛЯЮТ НА ФРОНТ»

После уничтожения Яворовского полигона руководство ВСУ объявило выжившим иностранным наемникам: либо на передовую, либо - домой.

- Они пытались послать нас в Киев без гребаного оружия, без снаряжения, без патронов, - жаловался в соцсетях американец Генри Хойфт. - Вся наша группа - кучка американцев, канадцев, британцев - сказала: «нет», они ответили, что мы должны убираться отсюда к чертовой матери. Мы добрались до границы, а там полный бардак. Пограничники вытаскивают тебя из очереди, им неважно, есть у тебя военное снаряжение или нет, они разрезают твой паспорт и отправляют обратно на фронт.

Но есть такие сорвиголовы, кто готов рисковать своей жизнью. Одним из них оказался американец вьетнамского происхождения Хье Ле, который до событий на Украине жил в Колумбии. Деньги на билеты и амуницию собрал с помощью краудфандинга. Он тоже был на Яворовском полигоне, но выжил, потому что ночевал не в казарме, а в палатке.

По его словам, логистика и разведка на фронте у украинцев не налажена. У «легионеров» паранойя - они уверены, что русские знают их дислокацию. ВСУ выдает иностранцам только автоматы Калашникова.

ШАГОМ МАРШ ПОД СУД

Официально западные страны объявили, что не отправят на помощь Киеву своих солдат. О добровольцах первое время они предпочитали отмалчиваться до тех пор, пока фото первых наемников не замелькали в прессе.

- Никто не должен отправляться на Украину для участия в этом конфликте. Это бесполезно, - выступил министр обороны Британии Джеймс Хиппи. Премьер-министр Борис Джонсон пригрозил английским военным, кто самовольно поедет в незалежную, дисциплинарными и административными наказаниями, вплоть до военного трибунала.

Американские власти также не рекомендовали своим гражданам отправляться воевать на Украину, - «это поднимает вопросы правового характера и нацбезопасности». Анкара в свою очередь потребовала от Киева не принимать добровольцев из Турции. Украинские дипломаты заверили, что заявок от турок не получали. Грузия лишилась украинского посла в Тбилиси после того, как правительство запретило грузинским добровольцам лететь на Украину спецбортом.

Показательной стала история бывшего спецназовца ВМС Южной Кореи, блогера Ли Гына. Деморализованный и напуганный боевыми действиями он вместе со своей командой попытался прорваться в Польшу, но их не пустили, заявив о незаконном пребывании в незалежной. МИД Южной Кореи отказался вызволять Ли Гына и его команду, напомнив, что по возвращению на родину их ждет суд: за пересечение украинской границы и наёмничество добровольцам грозит тюремный срок и лишение гражданства.

P.S.

Гибель «Иностранного легиона» и массовый исход выживших подорвал оптимизм наемников. Эксперты полагают, что «показательная порка» у польской границы отвернет от участия в боевых действиях на Украине многих профессиональных солдат удачи. Отнюдь небольшой процент бойцов ЧВК согласятся участвовать в ежедневных сражениях даже ради наживы. А вот что касается криминальных элементов и ультрарадикалов, то их число не изменится.

Рано или поздно все боевые действия заканчиваются, но уже сейчас западные аналитики высказывают опасения, что добровольцы, побывавшие на Украине, по возвращении могут представлять опасность для европейских государств. Среди добровольцев есть сторонники радикальных идей - превосходства белой расы. Вернувшись домой после активных боев, они вряд ли успокоятся и будут требовать все новых «приключений».

ОТ ЕГИПТА ДО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Наёмничество зародилось во II-III веках до н.э. Это было связано с большей организованностью боевых действий между государствами. Тогда наемниками становились профессиональные бойцы-иностранцы, которых нанимали правители, или местные жители, готовые взять в руки оружие за вознаграждение. Первое профессиональное наемное войско появилось в Египте. Позднее к наемникам прибегали в Персии, Ассирии, Шумерии, Карфагене.

Наиболее широкое распространение наёмничество получило в Древней Греции и Риме. Без них участвовать в многочисленных и продолжительных войнах было бессмысленно.

Затем наемники объявились в Средние века, отстаивая интересы и защищая крупных феодалов и королей. В период Нового времени наёмничество распространилось из Европы по Азии, Африке и Латинской Америке. Наемники становились орудием колонистов против местного населения.

Появление регулярных армий в XIX-XX веке поставило наёмничество на грани исчезновения. Но во второй половине прошлого века наемники трансформировались в контрактников. После окончания холодной войны, тип комплектования войск по контракту стал основным во многих армиях.

Первая частная военная компания Watchguard International была зарегистрирована в 1967 году. Она занималась подготовкой силовых структур для стран Ближнего Востока и Африки.

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