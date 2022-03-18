В полк нацистов на Украине вступил главный пограничник Незалежной

Генерал-майор, председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко

Компанию украинскому тележурналисту, обещавшему резать русских детей, и советнику главы Офиса президента Украины Арестовичу, призывавшему взрывать железные дороги на Украине и в Белоруссии, составил видный представитель военной элиты этой страны – генерал-майор, председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

- Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Цинично. Как вы, упыри, это умеете, не в честном бою, не по-мужски …Теперь всю свою оставшуюся жизнь я посвящу тому, чтобы отомстить, - пообещал он, так и не сообщив, сколько пограничников - вооруженных людей, не сложивших оружие! - погибли.

Зато дальше "разгулялся" по полной:

– Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты. Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры, все. Мы убьем всех. Весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили. Обратный отсчет пошел. Ждите, мы идем за вами… - закончил он свою кошмарную речь.

Правда, через примерно час Дейнеко спохватился и схватился за голову: "Мою страницу взломали", - сообщил он и заявил, что это сделали русские: "Русская пропаганда первым поделилась фейком, созданным своим руками".

Незачет Сергею Васильевичу. За этот час, что пост висел в его аккаунте до того, как хозяин страницы его снес, его отретвитили и отрепостили украинские информагентсва, он получил сотни откликов в соцсети, преимущественно – комплиментарных от местной "патриотической" общественности. Так что, даже не соврамши тут, а полный сбрехавши, господин.

Причем, это не первый пример, когда Дейнеко занимается разжиганием ненависти к определенным даже не государствам, а народам. Буквально через день после начала российской спецоперации на Украине именно он 26 февраля на официальном сайте Госпогранслужбы Украины разместил официальное письмо руководителю Госпогранслужбы Белоруссии генерал-лейтенанту Лаппо. Оно завершалось словами: "МЫ ПОБЕДИМ! БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ! С ПРЕЗРЕНИЕМ!"

Тоже, наверное, взломали… Так что все в одном ключе, с одним и тем же подходом. Просто сейчас все стало определеннее.

Говорят, был, дескать, пьян или под веществами, что сейчас модно среди нынешней украинской "элиты". Бросьте. Народную мудрость про то, что у пьяного на языке то, что у трезвого на уме, не просто так вывели, а на основе опыта череды столетий.

Что Арестович, что тот телеведущий "24-го" канала, что Дейнеко – все они сейчас в ярости от страха, и сквозь слой "цивилизованности и демократичности" прорывается настоящая сущность исповедуемой ими и государством, которому они служат, идеологии – яростный, зашкаливающий нацизм. Желание убить, растерзать, уничтожить до состояния пыли и трухи всех, кто не согласен с ним, кто выступает против. Правда, исключительно в отношении тех, кто не может дать сдачи или заведомо слабее. Столкнувшись с настоящим сильным противником, они ведут себя совершенно иначе.

Стоило главе Крыма Сергею Аксенову объявить, что за арест телеведущего, желавшего "убивать и резать русских" сформирован премиальный фонд, как тот побежал плакать и каяться. Дейнеко вот тоже убрал свой пост, как только понял, чем ему это грозит в будущем. Арестович тоже уже не может все время рапортовать бравурно и временами чуть не плачет.

При этом, они все имеют разные корни. У телеведущего явно южное, похоже, арабское происхождение, предки Арестовича – поляки и белорусы, Дейнеко родился в 1975-м году в российском городе Биробиджане. А их главный командир, Владимир Зеленский , имеет еврейские корни. Все они очень разные, но есть у них общий объединяющий фактор – украинский нацизм. Именно эта идеология объединила сейчас всех украинских нацистов, каково бы ни было их этническое происхождение. И убивают они не носителей какого-то одного этноса, хотя и заточены именно для этого. Убивают они всех, кто попадется им под руку. Спросите тех же беженцев из Мариуполя про действия запрещенного в России "Азова" державшего их в заложниках в подвалах города.

Именно поэтому нынешняя Украина должна быть денацифицирована.

И, конечно, демилитаризована.

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