«Токаев хорошо понимает современный мир и знает, что в этом мире нужно делать»

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Токаевские реформы связаны, прежде всего, с существенным сокращением «суперпрезидентства». По мнению главы Казахстана, концентрация госполномочий в руках высшего должностного лица неоправданно усилила влияние приближённых к нему лиц и финансово-олигархических групп. «Чёрный январь» продемонстрировал неэффективность такой системы. «Всё замыкается на президенте – это неправильно», – констатировал Касым-Жомарт Токаев. Итогом реформы должна стать президентская республика с сильным парламентом.

Также стоит отметить территориальную реформу, согласно которой в республике образуются три новых области: Абайская, Улытауская и Жетысуская, а областной центр последней – Капшагай – будет переименован в честь легендарного Динмухамеда Кунаева, руководившего Казахстаном с 1964 по 1986 год.

По мнению члена Общественной палаты России, юриста Владимира Винницкого, отказ от «суперпрезидентства» оправдан.

«Линия Нурсултана Назарбаева уже показала свои последствия. Оставлять эту, с позволения сказать, ещё не традицию, но, по крайней мере, тенденцию, которая себя не оправдала и более того чуть не привела к национальной катастрофе, было бы недопустимо. Поэтому, я думаю, что отказ от «суперпрезидентства» оправдан», – прокомментировал Винницкий телеграм-каналу KeyNews.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв обратил внимание на ещё одну важную инициативу Касым-Жомарта Токаева.

«Решение запретить родственникам президента занимать государственные должности имеет очень большое символическое значение. Это некий символ того, что идёт борьба с коррупцией. Что "нет своих". Родство – не привилегия, родство – обременение», – считает эксперт.

В свою очередь международный обозреватель, телеведущий Леонид Млечин назвал Касым-Жомарта Токаева «очень хорошо понимающим современный мир» политиком. «Я всегда считал Токаева одним из самых выдающихся государственных деятелей современного мира. Что касается его силы или слабости, то он свою силу проявил в январе, когда ни на секунду не утратил присутствие духа, нашёл способ решить проблемы и решает их сейчас в стране. Мне кажется, что он человек, очень хорошо понимающий современный мир и знающий, что в этом мире нужно делать. Поэтому все его идеи абсолютно точны», – прокомментировал Млечин политические инициативы главы Казахстана.

Директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков полагает, что именно трагические события в январе 2022 года заставили казахстанцев взглянуть на развитие страны по-новому, почему и стали возможны сегодня политические реформы Токаева.

«За предыдущие годы в Казахстане накопилось много перекосов и противоречий. В результате этих событий произошла встряска, эти противоречия вырвались наружу и оказались разрешены. В том числе и силовым образом. Но в конечном счёте произошла значительная внутренняя стабилизация Казахстана. Внутренние противоречия во многом ушли», – сказал Марков.

На его взгляд, сегодня Казахстан имеет значительный потенциал внутренней стабильности, превышающий тот, что был в 2020-2021 годах, но этот потенциал необходимо очень серьёзно укреплять, прежде всего путём демократизации казахстанского общества.

«Принцип, выдвинутый президентом Токаевым, «разные взгляды, но единая нация» – это классический принцип демократии, – отметил политолог Сергей Марков. – Он гласит о том, что люди с разными взглядами по многим вопросам стремятся к некоему единству в том, чтобы была общая хорошая жизнь, и чтобы отношения между людьми разных взглядов были уважительными. Как я понимаю, политическая система Казахстана будет консолидирована. Это правильное решение».

По мнению директора Аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, революционные предложения Касым-Жомарта Токаева в части демократизации политической сферы страны показывают, что президент Казахстана окончательно перехватил инициативу в стране.

«Как лоялисты, так и оппозиционеры в ближайшей и, возможно, среднесрочной перспективе обречены волочиться за токаевским вымпелом: политизированная часть казахстанского общества теперь стоит перед очевидным выбором – или продолжать ныть и скулить по поводу несовершенства мира, половинчатости мер власти и т.д., или же поспешить воспользоваться новым окном возможностей и начать раннюю подготовку к парламентским выборам. А, как известно, кто раньше встал, того и тапки. Токаев – это шанс. Будем надеяться, что счастливый для Казахстана», – подытожил Серенко.