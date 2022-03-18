Почему нам физически плохо от новостей и неопределенности, и что с этим делать

Стрессовая реакция — это физиология и повлиять на нее мы не можем Фото: Shutterstock

Россияне испытывают реальный стресс. А не тот, придуманный, которым щеголяла впечатлительная молодежь. Как понять, что вас реально затянуло в воронку ужаса, и что вам необходима помощь врача – рассказывает Екатерина Гергесова, врач высшей квалификационной категории, к.м.н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U.

«БЕЙ, БОРИСЬ ИЛИ БЕГИ»

Природой стресс и все связанные с ним физиологические реакции был дан нам для борьбы с неблагоприятными условиями, он был необходим для выживания.

- Сам по себе стресс как совокупность физиологически обусловленных реакций полезен – именно эти реакции помогали нашим предкам эффективно бороться с опасностью или убегать от нее, - поясняет Екатерина Гергесова. - Так что отчасти благодаря стрессовым реакциям человечество выжило как вид и даже дотянуло до изобретения колеса, микросхем и интернета.

Однако, хотя мы переместились из зеленых джунглей в каменные, механизм физиологической реакции на опасность никуда не исчез. Только теперь он запускается не когда мы видим голодного тигра в кустах, а из-за новостей по телевизору, конфликтов с коллегами, начальством или с близкими людьми, большой рабочей нагрузки и т.д.

С одной стороны, быстрая мобилизация всех сил организма помогает успешно выбираться из сложных обстоятельств, с другой – длительный стресс приводит к проблемам со здоровьем.

А что обиднее всего – мы не в силах отменить физиологическую реакцию усилием воли. Так что же делать, чтобы уменьшить стресс и не повести себя до неприятных последствий?

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СТРЕССОВОЙ РЕАКЦИИ

Итак, стрессовая реакция — это физиология и повлиять на нее мы не можем. Реакцию запускают несколько гормонов, которые так и называются – «гормоны стресса». При появлении угрозы надпочечники начинают усиленно вырабатывать адреналин, норадреналин и кортизол.

Кортизол как бы нажимает на «кнопку» в нашем организме, которая запускает реакцию «борись или беги». Во время стресса кортизол управляет обменом белков, жиров и углеводов, осуществляет регуляцию кровяного давления и уровня сахара, цикла сна и бодрствования. Это помогает организму получать энергию для активных действий в рамках реакции «борись или беги».

То же самое можно сказать про адреналин и норадренлин. Адреналин, который отвечает за передачу импульсов почти всем клеткам нашего тела, в минуту опасности стимулирует активные, энергичные действия. Для этого он ускоряет сердцебиение и повышает артериальное давление, увеличивает поступление воздуха в легкие и уровень глюкозы в крови. Рост уровня глюкозы нужен для усиленного питания организма, расширение зрачков – для улучшения зрения, наполнение мышц кровью – для успеха активной деятельности.

Норадреналин во время стресса улучшает память, внимание, обучаемость. Он сужает сосуды, оказывает влияние на мускулатуру бронхов и кишечника, активирует работу мозга – в том числе тормозит центры сна, чтобы мы не спали в минуту опасности. Норадреналин увеличивает двигательную активность и снижает болевую чувствительность.

МИНУСЫ И НЕПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Однако все хорошо в меру, и стрессовая реакция тоже. Если стресс затягивается или становится длительным, положительные стороны выработки гормонов стресса сменяются минусами. Вот лишь некоторые из них:

* Вместо бодрости депрессия.

Усиленная выработка кортизола вызывает ухудшение самочувствия – возникает повышенная тревожность, энергичность сменяется депрессивным состоянием, появляются головные боли, проблемы с памятью и концентрацией внимания, с пищеварением и сном.

* Повышается давление, нарушается сердечный ритм.

Высокий уровень гормонов стресса вызывает рост артериального давления, что плохо сказывается на работе сердечно-сосудистой системы при длительном воздействии. У некоторых даже сбивается дыхание, становится прерывистым и неглубоким, что негативно сказывается на насыщении крови кислородом. Повышается проницаемость сосудов, что вкупе с повышенным давлением может стать причиной инфаркта и инсульта.

* Зажатые мышцы вызывают головную боль.

Повышенное мышечное напряжение в области головы, шеи и плеч может привести к головным болям и мигрени. А напряженные мышцы спины к спазмам и «прострелам».

* Никого не хочется.

Стрессовая реакция резко снижает уровень либидо у мужчин и женщин.

* Может спровоцировать развитие сахарного диабета.

Длительный стресс способен привести к развитию сахарного диабета. Ведь глюкоза нужна, чтобы получать энергию для активных действий. А высокий уровня адреналина вызывает активное расщепление в печени гликогена и преобразование его в глюкозу. Но если стрессовая реакция длится долго, то большое количество поступающей в кровь глюкозы вызывает рост уровня сахара.

МОЖНО ЛИ ПОБОРОТЬ СТРЕСС?

Усилием воли – нельзя. Если, конечно, мы говорим о стрессовой реакции, а не о бытовом значении этого слова. Нельзя силой мысли или силой воли заставить надпочечники прекратить выработку гормонов стресса – но это может сделать наш организм сам, без нашего сознательного вмешательства.

В норме регуляция выработки гормонов стресса происходит за счет еще одного гормона. Это адренокортикотропный гормон (АКТГ), который производят гипоталамус и гипофиз. При появлении опасности или угрозы она с помощью АКТГ велят надпочечникам усиленно производить гормоны стресса. Когда же угроза проходит, гипоталамус и гипофиз передают сигнал к снижению выработки кортизола, адреналина и норадреналина.

Таком образом, один из способов устранить негативные последствия стрессовой реакции – это убрать фактор, который организм воспринимает как опасность. Психологи дают простые советы:

* сократить время на чтение тревожных новостей,

* снизить рабочую нагрузку,

* полезны будут навыки психологической гигиены – просмотр любимых фильмов и сериалов, чтение любимых книг, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и хобби.

Но иногда ничего из этого не помогает. А если вас начинают часто накрывать панические атаки и вам не помогают советы психологов, то нужно обратиться к врачу. Он назначит анализы на уровень гормонов стресса и АКТГ. По итогам диагностики доктор подберет препараты для регуляции их уровня, чтобы улучшить самочувствие пациента и предотвратить серьезные последствия (сахарный диабет, инфаркт, инсульт и т.д.)

КСТАТИ

Три упражнения для борьбы с тревожностью

Психотерапевт Анна Виноградова рассказала о простых, но действенных способах, которые помогут телу сконцентрироваться на чем-то другом, кроме тревожных мыслей.

1. Представляем себя в любимом месте.

Это упражнение можно выполнять как на работе (но понадобится 5-10 минут для концентрации, поэтому лучше делать его в одиночестве), так и дома, особенно эффективно оно перед сном.

Техника называется «картинка» - визуальное представление какого-то приятного для вас места или события. Вспомните, когда вам было хорошо и спокойно и постарайтесь вернуться в это состояние. Глубоко дышите и представляйте себя и свое состояние тогда.

Лучше всего закройте глаза и представьте себе это спокойное, умиротворенное место, событие или действие: прогулка по тихому пляжу на закате, или вечер на даче в семейном кругу, или заплыв на рассвете в море... Для лучшей концентрации можно найти в интернете подходящие звуки: шум дождя, моря и пр.

2. Практикуем точечный массаж для успокоения.

Простое упражнение для концентрации и успокоения: раскройте пальцы левой руки и на вдохе большим пальцем правой легко надавите на центр левой ладони. Повторите 5 раз, а потом переключитесь на правую руку.

Если не нравится надавливать, возьмите что-то круглое, но не гладкое, например, шарики для гольфа, грецкие орехи, специальные массажные мячики. И одновременно покатайте их в ладонях 1-2 минуты.

3. Задуваем свечи и стресс.

Упражнения для дыхания и концентрации: примите удобную позу, закройте глаза и расслабьте все мышцы. Представьте, что примерно в метре от вас горят семь свечей. Сделайте медленный глубокий вдох, немного задержите дыхание. Представьте, что вам нужно задуть одну из свечей. Сильно подуйте в этом направлении, представляйте, как сбивается пламя свечи, и она гаснет. Повторяйте эти действия, пока все семь воображаемых свечей не будут погашены.