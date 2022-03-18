В российских соцсетях стали появляться «кровожадные» фейки

Отличившихся на поле боя раненых офицеров и контрактников орденами и медалями награждал министр обороны Сергей Шойгу

Украинские националисты продолжают засыпать фейками оставшиеся социальные сети. Оседлали новую дезинформацию: мол, в российских госпиталях уже "заканчивается кровь для раненых".

- В Бурденко почти нет крови. Кто может сдать кровь - это было бы очень своевременно. В Бурденко сейчас привозят тяжелых оттуда, - копируют бездумно друг-друга владельцы российских пабликов.

Сама по себе информация только выглядит позитивной и полезной. Людей призывают сдавать кровь для военнослужащих. Но есть у этой медали и другая сторона.

- Пытаются создать параллельную реальность, мол, раненых столько, что даже препаратов крови не хватает, чем пытаются повлиять на моральный дух российских людей. Но все это безусловно вранье, - пояснили kp.ru в военном ведомстве.

Действительно, никаких сообщений на сайтах российских госпиталей о недостачах препаратов крови вы не найдете. Эту информацию легко проверить, если позвонить по телефонам медицинских учреждений.

Отметим, что в Минобороны России не скрывают потери, которые несут подразделения Вооруженных сил России, подразделения ДНР и ЛНР.

Для раненых военнослужащих в военных госпиталях созданы все условия для лечения, восстановления и скорейшего возвращения в строй. Для реабилитации военных используется лечебная физкультура, в том числе занятия на тренажерах с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Регулярно проходят награждения отличившихся военнослужащих прямо в больничных палатах.

Отличившихся на поле боя раненых офицеров и контрактников орденами и медалями награждал министр обороны Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов, статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков и другие вышестоящие командиры и начальники.

- К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления, - сообщили в Минобороны России.

Но это не значит, что донорская кровь медицинским учреждениям не нужна. Донором можно стать изучив информацию на сайте.

Там же, в разделе "Донорский светофор" можно узнать о потребности медицинских учреждений в отдельных группах крови. В данный момент отделение контроля и экспедиции готовой продукции

ГБУЗ "ЦЕНТР крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ" сообщает, что по медицинским учреждениям Москвы сложилась повышенная потребность крови 1,2,3 групп.

Но это штатная ситуация в любом крупном мегаполисе: множество граждан проходят через плановые операции, попадают в аварии, нуждаются в переливании крови.

Отметим, что кровь от граждан, как и прежде принимается в установленном порядке в учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы.

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