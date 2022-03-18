Дмитрий Песков: Поддержка людей дает Путину силы идти вперёд

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В пятницу, 18 марта, в «Лужниках» запланирован концерт-митинг (начало в 15 мск) - «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!»

И хотя на брифинге для российской и зарубежной прессы (он прошёл в это день в полдень) Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в этом мероприятии, журналист «Комсомольской правды» задал ему несколько вопросов «по теме».

- ...Дмитрий Сергеевич! Я посмотрел несколько выступлений Владимира Путина - на Красной площади, в Крыму, в «Лужниках». И у меня такое ощущение, что там - совершенно другой Путин. Это - не кабинетный и не ВКСный, - ну, совершенно другой человек. Вроде тот же, а глаза горят по-другому, говорит по-другому. Скажите, пожалуйста, у вас какие ощущения, какие наблюдения? Независимо от того, приедет он сегодня в «Лужники» или не приедет, хотя его там будут ждать, наверное... Что это дает Путину не как президенту, а, может быть, как человеку живому?

- Каждый раз, когда Путин выступает перед людьми… Ведь это те люди, которые его поддерживают. Это те люди, которые с ним и в радости, с ним и в трудные моменты. Это люди, на которых он рассчитывает. Так вот, это - поддержка, которая дает ему силы идти дальше.

Поэтому, каждое выступление перед людьми для президента чрезвычайно важно.

И я не соглашусь с вами, что это был другой Путин, там не ВКСный и так далее...

Мы все стали ВКСными, но это не меняет нашей сути. То же самое и с президентом – глаза у него как горели, так и горят.

- Согласен. Однажды, после выступления на Красной площади, когда у Путина - вдруг слеза по щеке вниз... Я потом увидел его в предвыборном штабе, говорю «Владимир Владимирович, это настоящая слеза?» Он говорит: «Да, конечно, настоящая – от ветра». Скажите, вот внутри он что в такие минуты переживает? Вы же все-таки его ближе видите и лучше знаете.

- Я не думаю, что внутренние переживания президента должны быть темой конференц-колла. Все-таки это его личное пространство.

Но, безусловно, я просто могу еще раз повторить, что президент Путин дорожит той поддержкой, которую он получает от людей.

- Спасибо огромное. И я не могу не спросить, если сегодня все-таки президент приедет в «Лужники», я думаю, что это не будет парадное мероприятие, мы помянем минутой молчания наших бойцов, погибших в ходе спец-операции, помянем жертвы борющегося Донбасса?

- Я не знаю. Я не являюсь организатором этого мероприятия.

- Но вы можете подсказать организаторам. Извините.

- Вам лучше обратиться к организаторам. Я не знаю, кто там организатор, но лучше обратиться к ним.

- Хорошо. Попробуем.