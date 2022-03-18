В Минсельхозе уверяют: «сахар есть!». Но в сетевых магазинах его нет

В Минсельхозе признают: ажиотажный спрос не только на сахар, но и на другие продукты на лицо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторую неделю подряд я прохожу сахарный квест - пытаюсь купить хоть один пакет сахара. Ну, знаете ли, чайку попить с сахаром или кашу ребенку подсахарить. Но в ближайших сетевых магазинах картина одна и та же: сахара нет. Никакого. Ни по какой цене. Кашу приходится подслащивать вареньем, хорошо с лета запаслись.

Что же на все это отвечают чиновники? В Минсельхозе признают: ажиотажный спрос не только на сахар, но и на другие продукты на лицо.

- Но в этом есть не только экономическая, но и эмоциональная составляющая, - объяснил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Министр напомнил: Россия уже давно себя полностью обеспечивает сахаром, зерном, рыбой, мясом, подсолнечным маслом, так что от импорта мы тут не зависим.

- На складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев, - заявил Патрушев.

По его словам, все заводы по производству сахара в России «работают фактически круглосуточно».

Что касается роста цен, то Патрушев назвал это закономерным.

- Российские производители работают в условиях постоянного повышения себестоимости, это не может не отражаться на розничных ценах. Исключать инфляционных рисков нельзя, но тем не менее будем работать над их минимизацией, - заметил глава Минсельхоза.

Патрушев также пообещал, что в этом году будут расширены посевные под сахарную свеклу.

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