Запад взрастил русофобию, а теперь не может с ней справиться

Еще пара-тройка недель, и Германия взвоет от Украины. Они там думали, что пригревают сирых и убогих, которым надо помогать, кормить. Фото: REUTERS

Еще пара-тройка недель, и Германия взвоет от Украины. Они там думали, что пригревают сирых и убогих, которым надо помогать, кормить. И докормили до того, что "сиротко" выросло, охамело и грозится скоро сожрать тех, кто о нем заботился.

"ДАВАЙТЕ ЖИТЬ МИРНО"?

Надо сказать, что Запад сам вскормил это чудовище, заботливо потакая всем капризам и настраивая на борьбу с Россией. Запад и сам отметился на этом поле – в последние дни какое-то зашкаливающее количество сообщений об увольнении обычных сотрудников и деятелей культуры из России, избиениях школьников и отчислениях студентов из нашей страны, запрет русских писателей и композиторов (Достоевский, Чехов, Чайковский), отмене гастролей российских коллективов, "выламывания рук" нашим спортсменам (теннисистов пообещали не допускать до турниров, если они "не отрекутся от Путина". И это все в так называемых странах "цивилизованного Запада", столь яро пекущихся о "правах человека". Это Запад развязал самую настоящую кампанию русофобии, причем, по исключительно этническому признаку. Причем, настолько истерическую, что ей поддались и многие "цивилизованные" граждане этих стран громят рестораны только за одно только слово "русский" в названии, даже если этот ресторан, как это случилось в Нью-Йорке, принадлежит еврею-выходу из Украины. Стоит ли говорить, что украинцы, в том числе, гастарбайтеры и беженцы, радостно подхватили и "творчески" развили эту государственную русофобию стран Запада. Российским дальнобойщикам прокалывают колеса на автостоянках, их избивают, даже если они перевозят грузы в ту же самую Польшу.

Все это один в один похоже на то, что творили нацисты с евреями в Германии, а потом – в захваченной Польше, Франции, Норвегии, Голландии и на оккупированной территории Советского Союза. Только лишь массовых убийств не хватает для полной картины. Между тем, во всех этих странах существует законодательство, которое сурово карает за этническую дискриминацию. И многие юристы в Европе уже ужасаются тому, что там творится. До понимания происходящего в какой-то степени дошел и канцлер ФРГ Олаф Шольц, который попытался было сбить накал русофобии в стране, пережившей и Веймарскую республику, и гитлеровский Третий рейх.

- Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, оскорбляют или подвергают физическому насилию. Потому что это война Путина. Он один несет ответственность за это, - заявил Бундесканцлер, тем самым фактически признав, что этническая травля и дискриминация имеют место в реальности.

ОТ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА К ЧЕТВЕРТОМУ?

Но, пусть даже он не стал углубляться в историю конфликта между Донбассом и Украиной и особенности украинской политики, приведших к нынешней спецоперации России, даже такого скромного призыва к благоразумию хватило, чтобы он получил "ответку" из Киева.

- Канцлер Олаф Шольц хочет оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина, как автора войны. В Европе это может стать неправдивым трендом, - "скорректировал позицию Шольца советник главы Офиса президента Украины, член переговорной с Россией украинской делегации Михаил Подоляк. – Потому что 71% россиян категорично поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан.

Оставим в стороне откровенную ложь насчет массовых убийств – придет время, и выяснится, что большую часть мирных граждан Украины убили так называемые "свои" как это происходило и происходит и посейчас в том же Мариуполе. Здесь симптоматичнее другое. Это не личная позиция Подоляка. Практически моментально его поддержал глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то на самом деле сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует «Z», поддерживает Путина в опросах, - заявило это недоразумение на арене международной дипломатии.

То есть они даже формально, из чувства приличия не хотят соглашаться прекратить травлю русских, они утверждают, что это их право, и они будут и дальше продолжать заниматься тем же самым, пытаясь превратить современных русских в Германии в евреев 30-х годов в Третьем рейхе. И немцы поддаются, уже начиная чувствовать себя на совей земле не хозяевами, а украинской прислугой.

НЕМЦЕВ УЧАТ "ЛЮБИТЬ" УКРАИНУ

Тот же украинский посол в Германии Андрей Мельник своими ультиматумами канцлеру и правительству ФРГ довел немцев уже до того, что на его поведение стали обращать внимание влиятельные местные газеты.

- В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в Министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить еще с одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Твиттере: "Я начинаю находить этого "посла" просто невыносимым". После этого ему, вероятно, кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился, "в особенности - за кавычки, - написала в своей статье газета Junge Welt.

Мало того, что Мельник выдвигает требования к канцлеру и министрам, он еще и пытается учить немецкие СМИ, как им надо освещать события на Украине. От газеты Zeit он потребовал прекратить "демонизировать мужественных борцов" из националистического батальона "Азов" и писать о них только положительно.

Тем самым, Киев фактически заявляет, что он будет проводить свою нацистскую политику не только на своей земле, но и на территориях других стран и фактически вмешиваются в международную политику суверенных государств, если можно так сказать про страны, угождающие США во всем. Пока немцы извиняются перед украинцами, чувствуя, что они не в силах ничего противопоставить изрыгаемой последними звериной ненависти. Но что будет дальше?

ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА. АБО НIЧОГО

А в это время сами украинские беженцы ведут себя так, что воют от них уже не только в Польше или Молдавии, но и обычные люди в Италии, Германии и других странах. Нагрузка на финансовую систему страны и поведение беженцев привели к тому, что Германия уже потребовала от Польши не присылать ей больше беженцев из Украины, Израиль ввел квоты, а Великобритания до сих пор пустила в свое королевство всего тысячу человек.

Если у западных стран были хоть какие-то расчеты на признательность за помощь, то пора им признать, что они строили "замки на песке". Вся история после Майдана это доказывает. Сначала в Киеве чуть не молились на Ангелу Меркель, но когда она попросила Украину выполнять Минские соглашения, то ее там как только ни посылали, и какие только обидные прозвища ни придумывали.

США, несмотря на всю свою помощь, тоже удостоились нелицеприятных отзывов и истерик с обвинениями, вплоть до президента Украины Зеленского. Старику Байдену тоже досталось от украинских националистов.

Сейчас у Киева новый покровитель – Великобритания. Но и это ненадолго. А лишь до тех пор, пока Лондон не откажется удовлетворить очередную "хотелку" Киева.

Покровители у нынешней Украины меняются, но есть лишь одна неизменная константа – Киев выбирает в покровители тех, кто в наибольшей степени отвечает ненависти сегодняшних украинских властей в отношении России и ее граждан. При этом, недостаточно ненавидящие отбрасываются в сторону и подвергаются хуле и нападкам, несмотря на очевидное банкротство команды Зеленского и отчаянное положение современной Украины. Логика Киева проста - кто хочет причинить максимальную боль русским, тот и есть лучший друг Украины.

Вот только в самих этих странах, взрастивших русофобию уже в ближайшем будущем не будут знать, что делать и как справиться с этим обнаглевшим, совершенно охамевшим нацистским зверем, который требует себе всего, не дает ничего и не воспринимает никаких призывов к "цивилизованности".

Сами виноваты. Сами взрастили, пусть сами теперь и справляются.

Поздно, Олаф, пить боржом.