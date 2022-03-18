Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 20% годовых: что это значит

Ключевую ставку оставили на уровне 20% годовых. Такое решение принял совет директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключевую ставку оставили на уровне 20% годовых. Такое решение принял совет директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», - говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

Такое решение не стало неожиданностью. Большинство финансовых экспертов предполагали, что ЦБ не станет делать поспешных дополнительных шагов. Во-первых, снижать было еще рано - сначала нужно оценить, как повлияло на экономику предыдущее решение. Во-вторых, повышать еще нет смысла – нынешние ставки по кредитам и без того высокие.

«Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности. Повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля и меры по контролю за движением капитала позволили поддержать стабильное функционирование российской финансовой системы», - пояснили в Центробанке.

Напомним, ключевую ставку до 20% годовых экстренно подняли 28 февраля. Она выросла более чем вдвое – с 9,5% годовых. Такое решение было принято, чтобы сбить панические настроения и оставить сбережения граждан в банках. В первые два рабочих дня после начала военной спецоперации на Украине россияне сняли из банкоматов почти два триллиона рублей. Это больше 5% от всех накоплений, которые лежали в банках.

Чтобы предотвратить дальнейший отток средств и не допустить коллапса банковской системы, ЦБ пришлось повысить ставку и сделать рублевые депозиты максимально выгодными. Это сработало. Граждане понесли деньги обратно в банки. Доходность в 20 – 23% годовых позволит компенсировать рост цен, вызванный санкциями. Инфляция в этом году, по мнению большинства аналитиков, составит примерно эту же величину.

«Адаптация бизнеса к изменившимся внешним условиям, в том числе перестройка производственных и логистических цепочек, станет определяющим фактором, влияющим на динамику относительных цен на горизонте ближайших кварталов. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен», - считают в ЦБ.

По предварительным оценкам, к 2023 году инфляция в России может замедлиться до 8% годовых, а в 2024 году – вернуться к целевому показателю в 4%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 29 апреля 2022 года. Как только появится такая возможность, в ЦБ начнут цикл снижения ключевой ставки. Это будет стимулировать бизнес брать кредиты и развиваться. Похожая ситуация была в 2014 года, когда ключевую ставку тоже подняли до 17% годовых, а спустя полтора месяца начался процесс плавного снижения - до 11% годовых.

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