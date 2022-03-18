Ковид забыт: большинство москвичей перестали бояться коронавируса и сбросили маски

Большинство москвичей перестали бояться коронавируса и сбросили маски Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера на улице и в магазинах на меня смотрели, как на динозавра. Несмотря на отмену обязательного ношения масок в Москве, я не спешу «открывать забрало». И продолжаю носить респиратор - в нем, кстати, дышать удобно, и очки не запотевают. Между тем большинство жителей города без колебаний попрощались с масочным режимом. Лично мне за последние два дня не встретилось ни одного человека в защитной повязке. Коллеги говорят, что на некоторых линиях метро (например, на красной ветке) еще можно встретить людей в средствах индивидуальной защиты. В то время как на других - скажем, серой, Серпуховско-Тимирязевской линии лица «оголили» все пассажиры поголовно.

Но одно дело личные наблюдения, а другое - статистика. Опрос «в тему» провел среди россиян сервис SuperJob, и выяснилось вот что:

- 68% респондентов из 381 населенного пункта, включая и сельскую местность, и города-миллионники, поддерживают отмену масочного режима;

- 15% против отмены, 17% не определились с ответом;

- мужчины поддерживают «открытие забрала» чаще, чем женщины: 72 и 63% соответственно;

- каждый десятый участник опроса сообщил, что в любом случае продолжит носить маску в общественных местах;

- 19% готовы надевать маску выборочно (например, при столпотворениях в час пик);

- среди жителей крупных городов больше всего сторонников отмены масочного режима оказалось в Екатеринбурге, Волгограде и Омске (по 72%);

- продолжать носить маски в общественных местах чаще всего планируют жители Красноярска, Казани (по 12%), Новосибирска и Уфы (по 11%).

КСТАТИ

А что говорят врачи

Большинство медиков, опрошенных «КП», склоняются к тому, что в людных местах, особенно в часы пик, не стоит отказываться от средств индивидуальной защиты. Особенно важно защищать свои дыхательные пути людям с ослабленным иммунитетом, серьезными хроническими заболеваниями, а также не привитым и не болевшим ковидом.

Кстати, маски, а особенно респираторы дают и дополнительный бонус. Кроме коронавируса сейчас в разгаре сезон ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций). Легко подхватить риновирусы, бокавирусы, парагрипп и прочую «нечисть». Автор этого материала в прежние времена простужалась ровно каждые полтора-два месяца. А с тех пор, как начала носить респиратор - с марта 2019-го года - не заболела ни разу.

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