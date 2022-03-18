Минобороны показывает, как дерется обстрелянный 18 раз русский "Аллигатор"

Летчик на подбитом "Ка-52" прикрыл тактический десант и даже получив повреждения продолжил уничтожать позиции противника, а потом сумел посадить боевую машину

Минобороны опубликовало уникальные кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, которые обеспечивали высадку тактического десанта на одном из украинских военных аэродромов.

Можно увидеть, как пары ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 выявляет огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома и уничтожают ее.

- На кадрах идет точное боевое применение ракетным и стрелковым вооружением вертолетов с различных видов маневра, - объясняют в Минобороны России.

Огневое прикрытие позволило другим вертолетам безопасно осуществить высадку тактического десанта на аэродроме.

Но уничтожить позиции ПЗРК украинских националистов, которые оказались скрыты за гражданскими машинами не удалось с первого захода. И командир ведущего вертолета Ка-52 попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов. Он был 18 раз обстрелян средствами ПЗРК и редуктор Ка-52 получил повреждения.

- Мужики, я подбит, обозначаем себя, иду на вынужденную, борт управляем, - говорит в эфир летчик.

- Попадание в редуктор, покинуть борт, - дает он команду экипажу.

Пилот приземляет Ка-52 на вражеский аэродром, и дослав патрон в патронник автомата покидает боевую машину.

Экипаж "Аллигатора" задачу выполнил. Он прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.

- Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую держал несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов, которая и эвакуировала летчиков на аэродром базирования, - отметили в Минобороны.

Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ прошло без потерь.

Ранее Минбороны России публиковало кадры патрулирования вертолетами армейской авиации ВКС России. Ежедневно летчики и военные разведчики с риском для жизни выполняют задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники на малых высотах.

В военном ведомстве отмечают, что армейская авиация в ходе проведения специальной операции кроме авиационной поддержки сухопутных подразделений также выполняет задачи по уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.

Напомним, за ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2".

За это же время оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины. Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.