Из аптек исчезли гормональные препараты: что поможет восполнить дефицит

Лекарства сейчас сметены с полок в аптеках из-за общего ажиотажа и паники Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе в разряд исчезнувших с прилавков аптек препаратов попало средство, которое применяют для лечения патологии в выработке гормонов щитовидной железы – Эутирокс. С чем связан такой дефицит и есть ли российские аналоги препарата, а также о перспективах лечения гормональных проблем в ситуации санкций по отношению к экономике России, «Комсомолка» поговорила с врачом – эндокринологом, кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником факультета фундаментальной медицины МГУ, автором канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухрой Павловой.

Два основных препарата, которыми лечат дисбаланс в выработке гормонов щитовидной железы, – это L-Тироксин и Эутирокс, и оба они немецкие.

- Производство подобных препаратов несложное и есть страны помимо Германии, в которых оно налажено. Это, например, Индия. Предполагаю, что и в Китае есть похожие разработки, к тому же существует и российский аналог с небольшими изменениями в дозировке и для врача не составит труда подобрать нужные комбинации. У меня есть большая надежда на то, что в ближайшее время эта дефицитная сейчас ниша заполнится. Стоит вспомнить и о том, что очень многие немецкие и другие фармацевтические компании из Европы, четко обозначили свою позицию: они не уходят с российского рынка. Да, эти компании прекращают инвестиции в российские технологии, но препараты поставлять продолжат, потому что война с пациентами – это совсем не гуманная история, которая точно не сыграет на пользу репутации, - говорит Зухра Павлова.

Дефицит сейчас заметен и в отношении препаратов инсулина для диабетических пациентов, отмечает эксперт, добавляя, что запасаться ими на 10 лет вперед все же не стоит, особенно учитывая то, что все препараты имеют ограниченный срок годности.

- Лекарства сейчас сметены с полок в аптеках из-за общего ажиотажа и паники. Люди попросту закупаются про запас, а те лекарства, которые есть на складах, могу предположить, искусственно придерживается фармацевтическими сетями для того, чтобы отрегулировать цены. Я и сама столкнулась с тем, что заказала препараты для мамы на 6 тысяч рублей, а когда мне их привезли, то речь пошла о том, что выкупить лекарства я могу за 15 тысяч, в противном же случае их отдадут другому покупателю, - поделилась с «Комсомолкой» врач. – Я бы очень хотела сейчас успокоить людей по поводу того, что лекарств не будет. Наше экспертное сообщество эндокринологов получало от фармацевтического круга заверения в том, что на складах лекарства есть и в ближайшее время они появятся. Важно нам самим не подогревать излишний ажиотаж вокруг лекарств и тем самым не провоцировать их дефицит.