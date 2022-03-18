Удар по психике: спрос на антидепрессанты и успокоительные в России вырос в четыре раза

Среди антидепрессантов есть достаточно много аналогов, так называемых дженериков, российского производства Фото: Shutterstock

В поисках успокоения в условиях неопределенности будущего даже те люди, которые раньше об антидепрессантах не помышляли, обратились к фармакологической помощи, чтобы поддержать свою активность в работе и повседневных делах.

Спрос на антидепрессанты и противотревожные средства, успокоительные и снотворные, по данным СМИ со ссылкой на источники в фармацевтических компаниях за последние недели возрос в четыре раза, по сравнению с прошлым годом, причем в топе по раскупаемости оказались препараты из США.

- Среди антидепрессантов есть достаточно много аналогов, так называемых дженериков, российского производства, - говорит врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. – Ассортимент, который могут предложить российские производители, широкий и в ближайшее время лекарства должны появиться в продаже. К тому же есть надежда на инвестиции от правительства в этой сфере.

Не стоит забывать и про то, что такие страны, как Аргентина и Индия, располагают большими возможностями по производству качественных лекарств, уверена, что российский рынок для них интересен. И эксперты в эндокринологии, и в психиатрии в курсе сложившейся ситуации и, уверена, при поддержке руководства страны и заинтересованности нашего бизнеса вопрос будет решен, тем более, что сейчас это открывает большие возможности для отечественных разработчиков.