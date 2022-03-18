Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ18 марта 2022 11:59

Удар по психике: спрос на антидепрессанты и успокоительные в России вырос в четыре раза

Врач оценила ближайшие перспективы для пациентов
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Среди антидепрессантов есть достаточно много аналогов, так называемых дженериков, российского производства

Среди антидепрессантов есть достаточно много аналогов, так называемых дженериков, российского производства

Фото: Shutterstock

В поисках успокоения в условиях неопределенности будущего даже те люди, которые раньше об антидепрессантах не помышляли, обратились к фармакологической помощи, чтобы поддержать свою активность в работе и повседневных делах.

Спрос на антидепрессанты и противотревожные средства, успокоительные и снотворные, по данным СМИ со ссылкой на источники в фармацевтических компаниях за последние недели возрос в четыре раза, по сравнению с прошлым годом, причем в топе по раскупаемости оказались препараты из США.

- Среди антидепрессантов есть достаточно много аналогов, так называемых дженериков, российского производства, - говорит врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. – Ассортимент, который могут предложить российские производители, широкий и в ближайшее время лекарства должны появиться в продаже. К тому же есть надежда на инвестиции от правительства в этой сфере.

Не стоит забывать и про то, что такие страны, как Аргентина и Индия, располагают большими возможностями по производству качественных лекарств, уверена, что российский рынок для них интересен. И эксперты в эндокринологии, и в психиатрии в курсе сложившейся ситуации и, уверена, при поддержке руководства страны и заинтересованности нашего бизнеса вопрос будет решен, тем более, что сейчас это открывает большие возможности для отечественных разработчиков.

Красота и здоровье