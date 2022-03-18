Выступающая против России Верка Сердючка до последнего зарабатывала на русских корпоративах по 150 тысяч евро

Верка Сердючка, несмотря на свои русофобские высказывания, как ездила к нам до 2014 года, так и продолжала ездить вплоть до последних событий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Времена, когда Андрей Данилко был для нас просто разбитной смешливой проводницей Веркой Сердючкой, давно прошли. Последние несколько лет украинский артист не стеснялся в выражениях: менял строчки песни "Лаша тумбай" на "Раша, гудбай", выдавал матерный спич в адрес россиян и президента Владимира Путина, по-хамски отзывался о российском телевидении... И, как выяснилось, продолжал выступать на корпоративах наших богачей.

- Верка Сердючка, несмотря на свои русофобские высказывания, как ездила к нам до 2014 года, так и продолжала ездить вплоть до последних событий, - рассказал kp.ru продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов. - Нон-стопом вместе с коллективом на 26 человек - никто ей в этом не мешал. Я как event-менеджер работаю с артистами в том числе на зарубежных мероприятиях: в Италии, в Венеции, в Дубае. И везде на русских праздниках, на каждой площадке была Верка Сердючка. Зарабатывала она очень хорошо: средний гонорар - 150-200 тысяч евро. А что вас удивляет? Это же частные корпоративы, кто может запретить вам позвать Сердючку за ваши деньги? Состоятельные клиенты на свои мероприятия с удовольствием приглашают оппозиционных звезд.

Кроме того, продюсер уверен, что Данилко-Сердючка будет и дальше петь и плясать в России, если только власти не закроют артисту въезд в РФ.

- Как приглашали на частные вечеринки украинских звезд, так и будут приглашать - с утра до вечера. И гонорары их будут еще выше, - поделился Чибисов. - Разве только Макс Барских вряд ли согласится приехать на нашу территорию - побоится провокации: вдруг его Тимати где-то поймает? А в условном Дубае петь для русских - да хоть каждый день.

При этом, по словам продюсера, нет ничего удивительного в том, что украинские звезды зарабатывают в России.

- На Украине почти нет корпоративов - дай бог, 10 штук в год на каждого артиста и за очень скромные деньги: гонорары там в три раза меньше, чем у нас. Это у нас в России власти артистов любят, сюсюкаются с ними, дают звания и госзаказы, целуют во все щечки и закрывают глаза на шалости, - считает Кирилл Чибисов. - А на Украине с 2014 года правительство смотрит на артистов и их заработки с лупой. Там условия безвыходные: 80% денег, заработанных в России, от звезд требуют отдавать стране в качестве налогов. Поэтому знаменитости предпочитают получать гражданство других стран и платить налоги в Европе. Чисто коммерческая логика.

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