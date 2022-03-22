Барнаульский суд вынес решение о «деприватизации» алтайского «Кучуксульфата»

Сложнейшее дело 30-летней давности, в котором участвуют более 45 лиц, было рассмотрено за один день.

В Алтайском краевом арбитражном суде 15 марта прошло заседание по делу об истребовании акций алтайского предприятия ОАО «Кучуксульфат» в пользу государства. Сложнейшее дело 30-летней давности, в котором участвуют более 45 лиц, было рассмотрено всего за 12 часов - за один день. Со стороны казалось, что ответчики камня на камне не оставляют от позиции прокуратуры, выступающей в качестве истца, но судью доводы не убедили, и она вынесла решение: иск прокуратуры удовлетворить.

Уникальный завод

«Кучуксульфат» занимается производством сульфата натрия для целлюлозно-бумажной, химической и стекольной промышленности. Стоимость предприятия оценивается в 17 млрд рублей.

Давление на завод началось почти 5 лет назад. На него обрушились проверки различных структур, но они не принесли результатов – завод выстоял перед всеми инспекциям.

В августе 2021 года прокуратура предъявила иск к акционерам (15 марта рассмотрение дела началось в очередной раз с самого начала после вступления новых лиц). Претензии прокуратуры основаны на том, что завод в 90-е годы якобы незаконно выбыл из собственности.

- Единственным основанием иска прокурора является очевидный и бесспорный факт – принадлежащий РФ «Кучукский сульфатный завод» помимо воли выбыл из ее владения в результате череды взаимосвязанных действий и решений должностных лиц, а также руководства предприятия, не имевшего права распоряжаться этим имуществом. В итоге акциями завладели ответчики, - сказал в суде представитель ведомства Александр Маруценко.

Практически на каждый тезис прокуратуры были заявлены весомые возражения, но на решение суда это не повлияло.

При этом, как пишет «Свободная пресса», нет ни одного осужденного «виновника» якобы незаконной сделки. Кроме того, акций лишились и те люди, которые не участвовали в приватизации и купили акции, спустя годы на вторичном рынке или стали их обладателями по праву наследования и дарения. (https://svpressa.ru/economy/article/328296/ )

Позиции

Прокуратура настаивает – завод относится к добывающим предприятиям и не мог быть приватизирован без разрешения государства. В качестве подтверждения было приложено заключение одного из вузов, письма различных ведомств, которые поддержали их позицию и прочие документы, многие из которых вызвали вопросы у представителей ответчиков.

- Прокуратура пытается приложить в качестве доказательства проект постановления, который вообще не имеет никакой юридической силы, - сказала начальник юридического департамента предприятия Ирина Володина в ответ на один из приобщенных к делу документов.

Практически на каждый тезис прокуратуры были заявлены весомые возражения, но на решение суда это не повлияло.

Добывающее или арендное?

Это вопрос один из основных для сути спора. Представители предприятия заявляют, что завод никогда не был добывающим, а входил в другую категорию.

- Приватизация завода началась ещё во времена СССР через аренду с выкупом. В свое время по инициативе советского минхимпрома был заключен договор, трудовой коллектив учредил арендное предприятие со своим уставом. Оно могло быть преобразовано в акционерное общество открытого типа с правом приобретения акций членами коллектива. Прокуратура использовала для своих доводов другой закон, уже нового Российского государства, который описывал, как в акционерные общества преобразуются добывающие госпредприятия – они эти нормы перенесли на арендные предприятия, – рассказал один из акционеров, экс-председатель комитета по управлению имуществом Алтайского края Михаил Черных.

Несмотря на аргументы ответчиков, что в приватизацию вошло арендное, а не государственное предприятие. Такая особая форма собственности существовала в Советском Союзе. Договор от 91 г. ещё с государством СССР включал, в том числе, и пункт о последующем выкупе имущества, за которое рабочий коллектив регулярно выплачивал арендную стоимость. Договор был заключен до 95 года, но, не дожидаясь его завершения, в 92 по решению властей завод приватизировали. Российская Федерация на тот момент владела лишь 23,7 процентами предприятия, и отнюдь не 100, как считает истец.

Чтобы подкрепить свою позицию, ответчики просили выслушать мнение экспертов-ученых РАН, которые специально прибыли в Барнаул, чтобы разъяснить к какому виду промышленности относится завод, но суд им отказал. Между тем, по мнению признанных экспертов, уникальная технология производства сульфата натрия, разработанная советскими учеными еще в середине прошлого века, которая используется на предприятии, однозначно не имеет отношения к добывающей промышленности. Предприятие всегда относилось к химическому направлению производства.

Претензии прокуратуры основаны на том, что завод в 90-е годы якобы незаконно выбыл из собственности государства.

Законность приватизации

Законность приватизации в те годы проверяли прокуратура, а также госкомитет и фонд имущества Алтайского края.

- Я руководил приватизацией «Кучукского сульфатного завода», утверждал план его приватизации. Уважаемый суд, мне кажется, когда речь идет о законности приватизации, нужно, прежде всего, спросить того, кто этим занимался, - сказал бывший председатель краевого фонда имущества Сергей Потапов.

Суд не дал ему вступить в дело. Также было отказано в приобщении заверенных протоколов допроса экс-прокурора Юрия Параскуна, в том числе из Следственного комитета, в которых говорится, что нарушений приватизации не было (это опровергало довод прокуратуры о том, что о «нарушении» стало известно лишь недавно и позволяло им сдвигать трехлетний срок исковой давности).

«Театр абсурда»

Практически каждое ходатайство ответчиков на последнем заседании было отклонено, а ведь они могли повлиять на исход дела – это назначение экспертизы, вызов экспертов и прочие.

Как пишет ФедералПресс, представитель истца не стеснялся в выражениях, назвав все происходящее «театром абсурда», а потом и вовсе в ответ на возмущение участников процесса заявил:

- Мы можем еще больше, вы даже себе представить не можете, - сказал Маруценко.

Решение суда

Решение было озвучено уже в поздно вечером, никто не ожидал, что судьбу тысяч людей, огромного предприятия решат за один день.

- Впечатление очень грустное, на мой взгляд, решение было написано заранее, - сказал после процесса Михаил Черных.

Сейчас акционеры собираются обжаловать решение в апелляции.

- Мы считаем, что в отношении акционеров одного из лучших предприятий края, которое является примером успешной приватизации, вынесено беспрецедентное решение, затрагивающее весь институт собственности России, - сказал Василий Гамаюнов, председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат».

Согласна с ним и руководитель юридического департамента предприятия Ирина Володина:

- Решение суда, безусловно, незаконно принято в полном противоречии с фактическими материалами дела. Более того, суд удовлетворил иск, предъявленный за пределами установленного законом срока исковой давности! – сказала специалист.

Практически каждое ходатайство ответчиков на последнем заседании было отклонено.

Иски к простым людям

Все эти месяцы поселок Степное озеро сотрясали митинги – люди, чья жизнь напрямую связана с заводом, пытались привлечь внимание властей, чтобы те защитили градообразующее предприятие, обеспечивающее бюджет района. Кроме того, нынешние акционеры не раз заявляли, что будут вынуждены предъявить людям регрессные иски, чтобы взыскать ущерб с первых акционеров – нынешних пенсионеров или их наследников. Для обычных людей это неподъемные суммы. Кроме того, решение создает опасную практику «деприватизации» предприятий в стране.

Читайте также

«Институт собственности под угрозой»: дело «Кучуксульфата» может стать прецедентом деприватизации бизнеса в России

Возможное решение в пользу прокуратуры может сформировать по стране судебную практику деприватизации, по которой владельцы некогда государственных предприятий, в развитие которых вложены миллиарды рублей, могут в любой момент лишиться свой собственности (далее)