Путин напомнил слова Ушакова: "Грозы сии пойдут во славу России"

Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в Лужниках. Фото: РИА Новости

Митинг-концерт честь 8-годовщины возвращения Крыма в Россию был запланирован на три часа дня. Но народ начал подтягиваться к стадиону в Лужниках с самого утра. Красная ветка метро с трудом перевезла всех будущих зрителей. Поезда из центра переполненными шли до Спортивной. На последних станциях сесть в поезд уже никто не мог. Всем зрителям раздавали капроновые триколоры.

Все, кто поднимался на сцену, говорили патриотические речи. Почти каждый заканчивал призывом: за Россию!

На мероприятие под лозунгом "Zа мир без нацизма" в Лужники пришли десятки тысяч человек. Фото: РИА Новости

Дмитрий Певцов заявил, что бог поможет нам победить. Владимир Машков назвал холопами тех, кто “пишет пасквили об армии”.

- Окажем нашему президенту поддержку! – крикнул приехавший с Донбасса отец погибшего неделю назад командира разведбата “Спарта” народной милиции ДНР Артем Жога.

Командир разведывательного батальона сил ДНР "Спарта" Артем Жога. Фото: РИА Новости

- Украина, Казахстан, Прибалтика – это моя страна, - спел свой хит Олег Газманов. - Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Выступление Олега Газманова. Фото: РИА Новости

А Николай Расторгуев спел, конечно, «комбат батяня, батяня комбат, ты сердце не прятал за спины ребят…"

Вокалист группы "Любэ" Николай Расторгуев исполнил бессмертный хит - песню "Комбат". Фото: РИА Новости

Но конечно главное выступление на концерте было у Владимира Путина. Начал он его с цитаты из конституции:

- «Мы - многонациональный народ РФ, объединенный общей судьбой на своей земле» - это первые строчки основного закона России, и каждое слово наполнено глубоким смыслом и имеет огромное значение.

На своей земле, объединённые общей судьбой, – так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной – с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник.

Владимир Путин: "Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, поддерживают друг друга". Фото: РИА Новости

Говоря о подвигах жителей и русских солдат на Донбассе президент процитировал Евангелие от Иоанна:

- Люди, которые проживали и проживают на Донбассе были не согласны с государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные операции! И не одна! Их тут же поместили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек. Вот это всё и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от страданий, от геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине.

Мне приходят в голову слова из Священного Писания: ‘Нет больше той любви , как если кто положит душу свою за друзей своих’. Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции»

Завершил свое выступление президент, рассказав об одном знаковом совпадении:

«Начало операции совершенно случайно совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военноначальников, причисленных к лику святых, Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения.

Он как-то сказал: ‘Грозы сии пойдут во славу России’. Так было тогда, так было сегодня и так будет всегда», - завершил обращение Путин.

Стоит отметить, что Путин не в первый раз обращается к Библии или другим писаниям. Еще в 2020 году на встрече с представителями религиозных объединений цитировал тот же фрагмент из Евангелия от Иоанна:

«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Или: «Кто говорит: «Я люблю Бога», – а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?»

На той же встрече президент обращался к словам из Корана, Торы и приводил слова Будды.