Байден попытался втянуть Китай в ситуацию на Украине

В течение нескольких дней в Вашингтоне только и говорили о том, что Байден в скором времени позвонит по видеосвязи китайскому лидеру, чтобы попросить его повлиять на Москву. Фото: REUTERS

В течение нескольких дней в Вашингтоне только и говорили о том, что Байден в скором времени позвонит по видеосвязи китайскому лидеру, чтобы попросить его повлиять на Москву.

Влияние Поднебесной, по мнению Белого дома, может одним махом остановить спецоперацию российских войск на Украине.

Первый зам американского госсекретаря Уэнди Шерман патетически воскликнула по этому поводу: «Мы надеемся, что Си Цзиньпин выберет правильную сторону истории».

Американцы пытались даже угрожать Китаю, что они «предпримут меры», если официальный Пекин будет поддерживать Россию.

Но китайцы четко и безапелляционно заявили, что КНР придерживается независимой позиции. Ее и озвучил Си Цзиньпин в разговоре с Байденом, сказав, что украинский конфликт не выгоден никому, и в Китае хотели бы его скорейшего разрешения. «Мир и безопасность - самое ценное достояние международного сообщества», — сказал он.

У Пекина прочные торговые отношения и с Россией, и с США, так что китайцы настаивают на своей беспристрастности. И единственное, чем им могут грозить Штаты, так это разного рода санкции. И если таковые и будут введены, то они гарантированно обеспечат Америке еще больший рост инфляции и усугубление проблем с цепочками поставок. И это вовсе не тот результат, который хотел бы получить Байден в преддверии президентских выборов.

Вне всяческого сомнения у КНР есть и собственные политические амбиции в аспекте мирового лидерства. Так что не случайно, что в разговоре с Байденом Цзиньпин сказал, что «Китай и США должны брать на себя ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия».

Комментируя состоявшиеся переговоры, китайские и американские СМИ не обошли еще одну их важную составляющую – позицию Поднебесной в отношении Тайваня. Цзиньпин, как сообщается, не стал давать никаких гарантий в отношении будущего этого острова, на который Китай предъявляет свои права.

Американская сторона прокомментировала состоявшиеся переговоры коротко, назвав их «частью постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи между США и КНР».