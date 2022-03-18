Минобороны показало последствия падения обломков украинской "Точки -У"

Попытка удара по Мелитополю для украинских националистов обошлась очень дорого
Минобороны опубликовало видеокадры с места падения "Точки-У" с кассетной головной частью в Мелитополе.
- Обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города Мелитополя. Пострадали несколько жилых домов, линии электропередач и газопровод на окраине города, - сообщили в военном ведомстве.
Нападение произошло минувшей ночью. Украинские националисты с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму в Запорожье, пытались нанести по жилым кварталам Мелитополя удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями.
Минобороны опубликовало видеокадры с места падения "Точки-У" с кассетной головной частью в Мелитополе.
- Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракетная атака неонацистов по мирным жителям города была отражена, - заявил ранее на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По воинскому подразделению неонацистов в Запорожье был нанесен ответный удар двумя ракетами "Искандер", которые их уничтожили.
Генерал-майор подчеркнул, что мирных жителей Мелитополя больше в обиду российские военнослужащие не дадут.
По фактам обстрелов председатель СК России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать новые факты противоправных действий украинских силовиков, в ходе которых гибнут люди и причиняется вред гражданской инфраструктуре Донбасса. А также установить всех причастных к этому лиц из числа украинских националистов с целью последующего привлечения их к ответственности.
По данным следствия кроме попыток обстрелять ракетами "Точка-У" с запрещенными кассетными боеприпасами жителе Мелитополя, стало известно о четырех погибших мирных жителях в результате полученных ранений в Донецке. Удары вражеской артиллерии пришлись на спальный микрорайон Текстильщик.
Генерал-майор подчеркнул, что мирных жителей Мелитополя больше в обиду российские военнослужащие не дадут.
В Петровском районе зафиксировано попадание снарядов в больницу, школу, два детских сада, повреждены 30 домов, где также имеются раненые. Еще семь человек получили ранения при обстрелах Ясиноватой, Волновахи, населенных пунктов Покровское и Мелекино. Поселок Пантелеймоновка и населенный пункт Георгиевка вблизи Донецка подверглись обстрелам ракетами системы "Град".
Помимо этого украинские военнослужащие выпустили несколько десятков снарядов крупного калибра по населенному пункту Фрунзе в Луганской Народной Республике.
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