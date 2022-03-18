Минобороны показало последствия падения обломков украинской "Точки -У"

Попытка удара по Мелитополю для украинских националистов обошлась очень дорого

Минобороны опубликовало видеокадры с места падения "Точки-У" с кассетной головной частью в Мелитополе.

- Обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города Мелитополя. Пострадали несколько жилых домов, линии электропередач и газопровод на окраине города, - сообщили в военном ведомстве.

Нападение произошло минувшей ночью. Украинские националисты с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму в Запорожье, пытались нанести по жилым кварталам Мелитополя удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями.

Минобороны опубликовало видеокадры с места падения "Точки-У" с кассетной головной частью в Мелитополе.

- Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракетная атака неонацистов по мирным жителям города была отражена, - заявил ранее на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По воинскому подразделению неонацистов в Запорожье был нанесен ответный удар двумя ракетами "Искандер", которые их уничтожили.

Генерал-майор подчеркнул, что мирных жителей Мелитополя больше в обиду российские военнослужащие не дадут.

По фактам обстрелов председатель СК России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать новые факты противоправных действий украинских силовиков, в ходе которых гибнут люди и причиняется вред гражданской инфраструктуре Донбасса. А также установить всех причастных к этому лиц из числа украинских националистов с целью последующего привлечения их к ответственности.

По данным следствия кроме попыток обстрелять ракетами "Точка-У" с запрещенными кассетными боеприпасами жителе Мелитополя, стало известно о четырех погибших мирных жителях в результате полученных ранений в Донецке. Удары вражеской артиллерии пришлись на спальный микрорайон Текстильщик.

Генерал-майор подчеркнул, что мирных жителей Мелитополя больше в обиду российские военнослужащие не дадут.

В Петровском районе зафиксировано попадание снарядов в больницу, школу, два детских сада, повреждены 30 домов, где также имеются раненые. Еще семь человек получили ранения при обстрелах Ясиноватой, Волновахи, населенных пунктов Покровское и Мелекино. Поселок Пантелеймоновка и населенный пункт Георгиевка вблизи Донецка подверглись обстрелам ракетами системы "Град".

Помимо этого украинские военнослужащие выпустили несколько десятков снарядов крупного калибра по населенному пункту Фрунзе в Луганской Народной Республике.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 18 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 марта 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герои на передовой: сержант лично уничтожил 10 напавших из засады националистов

А еще 13 неонацистов сдались и вскрыли планы своего командования (подробнее)

Америка поставит Украине «беспрецедентную» партию оружия на 1 миллиард долларов. Что это изменит

Байден приказал дать Украине «Джавелинов» в 4 раза больше, чем у России танков (подробнее)