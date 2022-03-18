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Политика18 марта 2022 15:30

Минобороны показало последствия падения обломков украинской "Точки -У"

Попытка удара по Мелитополю для украинских националистов обошлась очень дорого
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Попытка удара по Мелитополю для украинских националистов обошлась очень дорого

Попытка удара по Мелитополю для украинских националистов обошлась очень дорого

Минобороны опубликовало видеокадры с места падения "Точки-У" с кассетной головной частью в Мелитополе.

- Обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города Мелитополя. Пострадали несколько жилых домов, линии электропередач и газопровод на окраине города, - сообщили в военном ведомстве.

Нападение произошло минувшей ночью. Украинские националисты с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму в Запорожье, пытались нанести по жилым кварталам Мелитополя удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями.

Минобороны опубликовало видеокадры с места падения "Точки-У" с кассетной головной частью в Мелитополе.

Минобороны опубликовало видеокадры с места падения "Точки-У" с кассетной головной частью в Мелитополе.

- Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракетная атака неонацистов по мирным жителям города была отражена, - заявил ранее на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По воинскому подразделению неонацистов в Запорожье был нанесен ответный удар двумя ракетами "Искандер", которые их уничтожили.

Генерал-майор подчеркнул, что мирных жителей Мелитополя больше в обиду российские военнослужащие не дадут.

По фактам обстрелов председатель СК России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать новые факты противоправных действий украинских силовиков, в ходе которых гибнут люди и причиняется вред гражданской инфраструктуре Донбасса. А также установить всех причастных к этому лиц из числа украинских националистов с целью последующего привлечения их к ответственности.

По данным следствия кроме попыток обстрелять ракетами "Точка-У" с запрещенными кассетными боеприпасами жителе Мелитополя, стало известно о четырех погибших мирных жителях в результате полученных ранений в Донецке. Удары вражеской артиллерии пришлись на спальный микрорайон Текстильщик.

Генерал-майор подчеркнул, что мирных жителей Мелитополя больше в обиду российские военнослужащие не дадут.

Генерал-майор подчеркнул, что мирных жителей Мелитополя больше в обиду российские военнослужащие не дадут.

В Петровском районе зафиксировано попадание снарядов в больницу, школу, два детских сада, повреждены 30 домов, где также имеются раненые. Еще семь человек получили ранения при обстрелах Ясиноватой, Волновахи, населенных пунктов Покровское и Мелекино. Поселок Пантелеймоновка и населенный пункт Георгиевка вблизи Донецка подверглись обстрелам ракетами системы "Град".

Помимо этого украинские военнослужащие выпустили несколько десятков снарядов крупного калибра по населенному пункту Фрунзе в Луганской Народной Республике.

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