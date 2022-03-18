Набиуллина объяснила, почему в России резко выросли цены на продукты

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС

В пятницу, 18 марта, ЦБ принял решение оставить ключевую ставку без изменений — 20% годовых. Такой уровень позволит поддержать финансовую стабильность: сократить отток вкладов из банков и не допустить дальнейшего падения рубля. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина разъяснила, почему было принято такое решение. И как оно повлияет на цены. Приводим основные тезисы выступления.

1. Почему резко выросли цены?

«Ускорение инфляции в конце февраля — начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля. На второй неделе марта потребительский ажиотаж несколько снизился».

«Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, — это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России, из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, и их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться».

2. Как санкции повлияют на инфляцию?

«Сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами. Эту информацию мы получаем от наших подразделений в регионах. При этом внутренний спрос есть, потребность в товарах сохраняется. В условиях сокращения импорта и закрытия части внешних рынков этот спрос будет перенаправляться на российскую продукцию. В текущей ситуации крайне важно как можно скорее восстановить предложение».

«Компании уже начали поиск новых возможностей: новых рынков сбыта, новых поставщиков оборудования, технологий, комплектующих для производства. И если раньше выпуск отдельных товаров был нерентабелен внутри страны, то теперь он становится более интересным для бизнеса. Именно так экономика подстраивается к меняющимся условиям. И это неизбежно сопровождается изменением относительных цен в экономике и временным повышением инфляции».

«Ключевая неопределенность — внешние условия торговли при возросшем санкционном давлении. Введенные ограничения коснулись значительной части экспорта и импорта. Помимо официальных санкций, серьезное влияние на ситуацию могут оказать и решения иностранных компаний приостановить работу на нашем рынке. Сглаживать подстройку экономики будет наличие накопленных компаниями запасов и материалов комплектующих. Сейчас они поддерживают текущую деятельность предприятий. Способность компаний восполнять эти запасы, в том числе замещать выбывший импорт российскими аналогами, будет определять сроки адаптации экономики».

Опасаясь роста цен, россияне бросились скупать сахар в магазине килограммами. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

3. Почему нельзя фиксировать цены?

«Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну: административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры. Подстройка относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим».

4. Что будет со ставкой дальше?

«Принимая решения, мы будем учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики. Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели (4% годовых. - Ред.) в 2024 году. Принимаемые Банком России и Правительством меры поддержки помогут российским компаниям и гражданам пройти этот непростой период».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи:

Что будет со ставками по депозитам в банках?

- Банки во многом уже отыграли февральское повышение ключевой ставки — резкий скачок доходности депозитов происходил с 28 февраля до 10 марта. При этом в наибольшей степени выросли ставки по вкладам на срок 3 месяца. Именно по ним банки дают максимальные ставки — 23% годовых и более. Любопытно, что сегодня ставки по вкладам опережают уровень ключевой ставки примерно на 0,1 - 1,2 процентных пункта, в то время, как обычно, доходность по депозитам ниже ключевой.

В текущих условиях сложно однозначно прогнозировать дальнейшую динамику ставок по вкладам, банки занимают выжидательную позицию. Например, после пикового повышения, банки чуть снижали ставки по отдельным программам. В дальнейшем можно ожидать роста ставок и на более долгие сроки. Поэтому для вкладчиков можно рекомендовать зафиксировать ставку сегодня, распределяя при этом сбережения между разными банками, выбирая максимальную доходность.

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