Набиуллина объяснила, почему в России резко выросли цены на продукты

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС
В пятницу, 18 марта, ЦБ принял решение оставить ключевую ставку без изменений — 20% годовых. Такой уровень позволит поддержать финансовую стабильность: сократить отток вкладов из банков и не допустить дальнейшего падения рубля. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина разъяснила, почему было принято такое решение. И как оно повлияет на цены. Приводим основные тезисы выступления.
«Ускорение инфляции в конце февраля — начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля. На второй неделе марта потребительский ажиотаж несколько снизился».
«Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, — это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России, из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, и их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться».
«Сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами. Эту информацию мы получаем от наших подразделений в регионах. При этом внутренний спрос есть, потребность в товарах сохраняется. В условиях сокращения импорта и закрытия части внешних рынков этот спрос будет перенаправляться на российскую продукцию. В текущей ситуации крайне важно как можно скорее восстановить предложение».
«Компании уже начали поиск новых возможностей: новых рынков сбыта, новых поставщиков оборудования, технологий, комплектующих для производства. И если раньше выпуск отдельных товаров был нерентабелен внутри страны, то теперь он становится более интересным для бизнеса. Именно так экономика подстраивается к меняющимся условиям. И это неизбежно сопровождается изменением относительных цен в экономике и временным повышением инфляции».
«Ключевая неопределенность — внешние условия торговли при возросшем санкционном давлении. Введенные ограничения коснулись значительной части экспорта и импорта. Помимо официальных санкций, серьезное влияние на ситуацию могут оказать и решения иностранных компаний приостановить работу на нашем рынке. Сглаживать подстройку экономики будет наличие накопленных компаниями запасов и материалов комплектующих. Сейчас они поддерживают текущую деятельность предприятий. Способность компаний восполнять эти запасы, в том числе замещать выбывший импорт российскими аналогами, будет определять сроки адаптации экономики».
Опасаясь роста цен, россияне бросились скупать сахар в магазине килограммами. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну: административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры. Подстройка относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим».
«Принимая решения, мы будем учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики. Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели (4% годовых. - Ред.) в 2024 году. Принимаемые Банком России и Правительством меры поддержки помогут российским компаниям и гражданам пройти этот непростой период».
Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи:
Что будет со ставками по депозитам в банках?
- Банки во многом уже отыграли февральское повышение ключевой ставки — резкий скачок доходности депозитов происходил с 28 февраля до 10 марта. При этом в наибольшей степени выросли ставки по вкладам на срок 3 месяца. Именно по ним банки дают максимальные ставки — 23% годовых и более. Любопытно, что сегодня ставки по вкладам опережают уровень ключевой ставки примерно на 0,1 - 1,2 процентных пункта, в то время, как обычно, доходность по депозитам ниже ключевой.
В текущих условиях сложно однозначно прогнозировать дальнейшую динамику ставок по вкладам, банки занимают выжидательную позицию. Например, после пикового повышения, банки чуть снижали ставки по отдельным программам. В дальнейшем можно ожидать роста ставок и на более долгие сроки. Поэтому для вкладчиков можно рекомендовать зафиксировать ставку сегодня, распределяя при этом сбережения между разными банками, выбирая максимальную доходность.
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