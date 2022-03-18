Burger King не может уйти: российские партнеры отказались закрывать рестораны

Сотрудница ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». Фото ИТАР ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Уйти из России американскому фаст-фуду оказалось не так-то просто. Первым о сложностях объявил Burger King. Как следует из письма к сотрудникам главы Restaurant Brands International (это и есть Burger King) Дэвида Шира, компания хотела бы немедленно приостановить все операции Burger King в России. Но… не может. Потому что российский партнер закрывать рестораны отказался.

Ловушкой стала форма, по которой работают в других странах, в том числе и в России, американские сети фаст-фуда. Это франчайзинг, или франшиза — когда раскрученный бренд и готовая технология работы передаются на определенных коммерческих условиях другой компании. Довольно удобная схема, когда нужно быстро захватить какие-то рынки. Но, как теперь выясняется, неудобная, когда надо давать «задний ход».

В России Burger King был открыт, как совместное предприятие, где головному Burger King принадлежит всего 15%. Остальное — еще у трех партнеров: совладельца «Шоколадницы» Александра Колобова (он и управляет российской сетью «Бургер Кингов»), Investment Capital Ukraine (да, все так запутано) и ВТБ Капитал.

- Нет никаких юридических оговорок, позволяющих нам в одностороннем порядке изменить договор или позволить любому из партнеров просто уйти или отменить все соглашение, - объясняет Дэвид Шир.

Теперь Burger King ищет способы продать свою долю в российских ресторанах, потому что иного пути выйти из соглашения у него нет. Восемь сотен российских «Бурген Кингов» продолжают работать.

Москва. Посетители у закрытого ресторана McDonald's на Большой Бронной улице. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Не все просто и с другими «американцами» - «Макдональдсом» и KFC, у которых структура управления не менее сложная. Большая часть «макдаков» закрылась, но некоторые продолжают работать. В частности, в столичных аэропортах, а также «МакЭкспресс» возле станций столичного метро. По регионам обнаружились и не закрывшиеся KFC. Владельцы франшиз ссылаются на то, что у них главные учредители — российские компании, которые никаких решений о закрытии не принимали.

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