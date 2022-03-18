Виктория Боня воссоединилась с сыном миллионера Алексом Смерфитом

Виктория Боня и сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит расстались пять лет назад. Фото: соцсети.

Виктория Боня и сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит расстались пять лет назад, но сохранили теплые отношения. Они вместе заботятся о дочери Анджелине. Накануне бывшие супруги воссоединились, чтобы отметить день рождения девочки. Анджелине исполнилось 10 лет.

Виктория и Алекс привели дочку в один из ресторанов Монако, где они оба живут уже много лет. По словам Бони, праздник получился милым и семейным. Более пышное торжество для друзей Анджелины Виктория собирается устроить на следующей неделе.

- Сегодня у нас был маленький семейный обед, а на следующей неделе Энджи будет делать пижамную вечеринку для друзей, – рассказала Боня в соцсетях.

Телеведущая поделилась видеороликом, в котором она показала трогательный момент поздравления дочери. Сотрудники ресторана спели Анджелине праздничную песню и вручили торт, украшенный бенгальскими огнями.

Дочери Смерфита и Бони Анджелине исполнилось 10 лет. Фото: соцсети.

- Сегодня день рождения Анджелины, первая круглая дата. Эти десять лет пролетели так быстро, что я не успела даже опомниться. Доченька, поздравляю! Ты - самое главное событие в моей жизни, и горжусь тем, что я твоя мама. Твое доброе сердечко всегда меня радует и восхищает! Дай Боже, чтобы ты всегда была счастлива, любима и здорова. Люблю, - пожелала Виктория дочке.

В кадр попала не только счастливая именинница, задувающая свечки, но и ее отец. Подписчики модели удивились тому, как изменился Алекс. Молодой человек пришел в ресторан в элегантном костюме и дорогих очках. Судя по всему, он явился из офиса. Возможно, Алекс занялся семейным бизнесом: его отец, ирландско-британский миллионер Майкла Смерфита является владельцем крупной транснациональной корпорации по производству крафтовой упаковки.

Подписчики модели удивились тому, как изменился Алекс. Фото: соцсети.

«Какой Алекс красивый!», «Хоть бы вы помирились с Алексом», «Так приятно, когда вы вместе», «Было бы здорово, если бы вы сошлись», – написали поклонники в комментариях.

Недавно Виктория сообщила, что расторгла помолвку с женихом-иностранцем. То, что между ней и ее женихом не все ладно, подписчики заподозрили, когда Виктория спросила у них: а не воссоединиться ли ей снова с Алексом Смерфитом? Модель опубликовала видеоролик, в котором подруга уговаривает ее снова сойтись с бывшим мужем. Подружки сидели за столиком кафе в Монте-Карло и весело болтали.

- Эллина настаивает уже не одну неделю, что я должна снова сойтись с Алексом, отцом Анджелины, - со смехом сообщила телеведущая.

Ее подруга уверена, что Виктория и Алекс — «самая красивая пара на Лазурном берегу». По словам Эллины, Алекс изменился и повзрослел, он постоянно заботится о Виктории, даже подарил ей машину. К тому же у них уже есть общий ребенок, осталось лишь родить второго, и все будет прекрасно.

С Алексом Виктория прожила семь лет, причем их совместная жизнь начиналась в России. Но официально свои отношения они так и не оформили. Боня и Смерфит разошлись в 2017 году. Позже Виктория переехала в Монако, чтобы Анджелина могла постоянно видеться с отцом.