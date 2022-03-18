Минобороны: во Львове уничтожен авиаремонтный завод

Фото: Александр КОЦ

- Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удар был нанесен рано утром, чтобы никто не пострадал

Хотя, еще 12 дней назад, 6 марта генерал-майор Конашенков предупредил о том, что российскими высокоточными средствами большой дальности будет выводить из строя вооружение и военную технику Украины, где бы она не находилась.

- Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам. Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий, - заявил тогда Конашенков.

Российские военнослужащие пытаются сохранить жизни мирному населению Украины, а вот украинские националисты продолжают готовить провокации.

- По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2, на улице Нигояна. Подрыв заминированного здания больницы запланировано осуществить во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета, - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны России обратил внимание иностранных журналистов, что в планы российской военной авиации не входит поражение зданий больницы.

БОЕВАЯ СВОДКА

Воруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, за день продвинулись на глубину до 6 километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское. Подразделения Народной Милиции Луганской Республики развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на 2 километра.

В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

184 - беспилотных летательных аппарата.

1412 - танков и других боевых бронированных машин.

142 - установки реактивной системы залпового огня.

542 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1211 - единиц специальной военной автомобильной техники.

В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества. Расследуется уголовное дело возбужденное по факту обстрела 14 марта военнослужащими Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований Ворошиловского района города Донецка с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным зарядом, а также массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь Донецкой Народной Республики.

От попаданий и разрыва снарядов в Петровском районе города Донецка повреждены здание больницы, хозяйственные постройки и жилые дома. Кроме того, 4 мирных жителя получили ранения.

Следствием обстрела в Кировском районе города Донецка стала гибель 4 женщин, не участвующих в вооруженном конфликте. В спальном микрорайоне «Текстильщик» повреждены здание больницы, транспортные средства, жилой дом, не менее 18 мирных граждан получили ранения. В результате обстрела города Волновахи 2 мирных жителя, также не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения в селе Владимировка Волновахского района. В городе Горловке от попаданий и разрыва снарядов повреждены дома, газопроводы жилого фонда и хозяйственные постройки. В результате обстрела города Макеевки в ночное время 16 марта также повреждены хозяйственные постройки и жилые дома. В городе Ясиноватой и близлежащих районах в результате обстрелов повреждена Верхнекальмиусская насосная станция, разрушения и повреждения получили хозяйственные постройки и жилые дома. Кроме того, в результате обстрелов города Мариуполя получили ранения 3 мирных жителя, не участвующих в вооруженном конфликте.

Также в течение суток с 17 по 18 марта неустановленные военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований обстреляли десятки домов Луганской Народной Республики. В городе Стаханове вследствие обстрела повреждена электроподстанция Стахановского ферросплавного завода.

По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором".

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