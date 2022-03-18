Почему иностранные музеи вывозят свое добро из России, но при этом рубежом остаются еще кучи шедевров из отечественных музеев

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Здравствуйте, я ваша тетя Сергей Селедкин. Тут Эрмитаж оскорбился и требует прекратить обсуждения межмузейных отношений в «вульгарном формате». Не знаю, к чему это относится, надеюсь, что к французам, которые вульгарно хайпуют по поводу Морозовской коллекции и кричат, что русским ничего не отдадут.

А если это об отечественных СМИ и блогерах, то тут уж извините. На мой взгляд, "вульгарный формат" - это когда Франция не отдает нам коллекцию Морозовых, мотивируя это тем, что небо закрыто, а по земле и по воде - небезопасно, а мы соглашаемся, важно так киваем головой, да, да, конечно, оставляем все во Франции, небо-то закрыто, сами понимаете, да и международная дружба и договоренности - это святое.

Но при этом зарубежные музеи почему-то нисколько не церемонясь, вывозят от нас свои экспонаты назад и никакая музейная дружба им не указка и никакое "закрытое небо" не помеха.

Нет, я понимаю, что это другое и я ничего не понимаю. Но все же мои отечественные раздумья по всему этому - никакой не вульгарный формат, а сдержанное недоумение.

Что-то многовато я недоумевал за последнее время.

ЧТО ЗАКРЫЛОСЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

Новая Третьяковка досрочно закрыла выставку New Elements, которая должна была работать до 27 марта. Из интересных экспонатов там был аппарат, преобразующий в алкоголь выдыхаемый посетителями воздух. Сколько алкоголя в итоге получилось - нам не узнать. Международные участники отозвали работы, их увезут наземно.

Там же досрочно закрылась выставка "Многообразие. Единство", которая создавалась при участии Германии. Как до Германии доберутся? На метро, наверное.

(Напомню, кстати, что добро из Третьяковки тоже застряло во Франции).

В Музеях Московского Кремля не откроется большая выставка про дуэль. Музеи все сделали, даже красивый сайт соорудили, готовились открыться 4 марта, но увы. Видите ли, Лувр, Национальный музей Прадо, Музей истории искусств в Вене, Королевская коллекция Великобритании и Национальные библиотеки Австрии и Франции - потребовали свои экспонаты назад. И никакая Елена Гагарина с ее международным авторитетом ничего не смогла сделать.

Петербургский «Манеж» отменил большую выставку Кристиана Болтански «Призраки». Французы, те самые французы, которым мы продлили аж до 4 апреля нашу коллекцию Морозовых, видите ли, не захотели к нам везти Болтанского, потому что "он бы нас не одобрил".

Ну и там кое-что по мелочи не доехало в "Гараж", да и бог бы с ним.

Я, наверное, злой человек, но сильно надеюсь на Музеи Кремля. Экспонаты к ним прилетели что надо, надеюсь, мы сошлемся на закрытое небо и ничего никому не отдадим, особенно Лувру, пока не вернут наших Морозовых.

Но, как говаривал Веничка Ерофеев, нам все божья роса. Нельзя не удивляться тому, как мы продолжаем играть в благородство и щедро оставляем за границей свое музейное добро. И не об одних Морозовых идет речь. У нас кучи всего невывезенного.

На прошлой неделе Министерство культуры России распорядилось, чтобы российские музеи потребовали немедленного возвращения своих экспонатов на временных выставках из зарубежных музеев. Но Эрмитаж решил "сохранить культурные мосты" и не отзывать свои экспонаты из Италии. Да и не только Эрмитаж.

Какие наши шедевры остаются за рубежом

Пикассо. "Молодая дама".

1. С 16 февраля и по сей день в Италии выставляется эрмитажное полотно работы Пабло Пикассо «Молодая дама». В свое время картину купил у самого Пикассо наш коллекционер Сергей Щукин. "Молодая дама" -была написана в 1909 году, и она относится к периоду так называемого "аналитического кубизима". Выставка в палаццо Риносерос развернулась целиком и полностью вокруг этой картины. "Молодую даму" подсветили со всех сторон и развернули целый мультимедийный перформанс, посвященный шедевру.

Эрмитажу не жалко Тициана и Джованни Кариани.

2. В Милане продолжается выставка «Тициан и образ женщины в Венеции XVI века». Эрмитаж щедро поделился своим Тицианом, а именно, «Портретом молодой женщины в шляпе с пером». Еще одна наша картина - замечательный образчик венецианской живописи от Джованни Кариани.

3. 27 марта завершает работу выставка «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей» в Итальянских галереях Милана, где также представлены 23 экспоната из Эрмитажа и музеев-заповедников «Павловск», «Царское Село» и «Гатчина». О досрочном отъезде речи не идет.

4. В настоящий момент экспонаты из российских музеев остаются еще на нескольких выставках. В частности, три пасхальных яйца из Музеев Московского Кремля до 8 мая гостят в Музее Виктории и Альберта. Ничего не отзывает и Государственный Русский музей: в испанской Малаге показывают картину "Скачет красная конница" Казимира Малевича.

В Италии недавно открылась выставка Василия Кандинского, куда вложились и Русский музей, и Третьяковка и ГМИИ.

Что тут скажешь, это ва не вульгарный формат, а высокие-высокие отношения. Россия-то, матушка, как известно, щедрая душа. С другой стороны, может быть, такое наше поведение - это добрый знак: раз картины не отзывают, значит, музеи не боятся, что их экспроприируют. А следовательно, нечего бояться и за Морозовых.

На это и буду рассчитывать, раз другого не остается.