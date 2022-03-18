Никита МИХАЛКОВ: «Если ты говоришь «мне стыдно, что я русский» - уезжай туда, где тебе не будет стыдно, что ты немец»

Никита Михалков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никита Михалков провел очередной мастер-класс для студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства. Почти три часа говорил с ними о произведениях Чехова и Бунина, об актерском мастерстве, вспоминал и разбирал классические ленты вроде «Ночи» Микеланджело Антониони. Но журналистов, которых по традиции пригласили на мастер-класс, прежде всего интересовало отношение Михалкова к спецоперации России на Донбассе. По окончании занятия он провел мини-пресс-конференцию. И вот что рассказал.

О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ

- Я считаю, то, что это реализация очень давних планов. Это глобальное наступление на русскую цивилизацию как таковую, на этику православную. Сейчас выяснилось, что там еще готовилось биологическое оружие, которое использовалось на добровольцах-украинцах, что им заражали птиц и рассчитывали их траекторию пролета через Россию… Это абсолютно фашистская попытка истребления славянского этноса как такового.

Это глобальная история. Это готовилось, по большому счету, много веков, а если говорить про новые времена - сразу после Второй мировой войны. Если проанализировать, получится, что практически вся Европа вместе с Америкой помогали Гитлеру, прежде чем поняли, что со страшными жертвами побеждает Красная армия. И тогда открывается второй фронт, чтобы успеть к пирогу…

Это очень серьезно. И та информационная атака, которую мы сейчас наблюдаем - абсолютно бесстыдная. Уже ни правила, ни порядочность, ни слово, ни здравый смысл не работают…

Уверен, мы просто успели за несколько дней, прежде чем все это получилось здесь.

О КОЛЛЕГАХ, ПОКИНУВШИХ СТРАНУ

- Что же они восемь лет молчали? Восемь лет все жили своей жизнью, никто не возмущался, ничего не говорил… Если они верят в то, что Донецк и Донбасс бомбили русские, если им все равно, кто бомбил, значит, они принимают косвенное участие в этих преступлениях. Потом, кто уехал-то? Те, кому есть, куда ехать. Те, кто зарабатывал здесь, а тратил там…

Через какое-то время ты можешь разбираться с тем, что произошло. Но в такие моменты, я считаю - это предательство.

Я не испытываю к [уехавшим] сострадания, ни снисхождения. Не вижу для себя им внутреннего оправдания. Талантливые люди есть среди них, безусловно. Но талант талантом, а внутреннее ощущение справедливости, которое всегда в России по настоящему ценилось - другое дело. Кто-то говорит, что уехал лечиться - ну да, наверное, я не разбирался. Но когда ты говоришь «мне стыдно, что я русский» - уезжай туда, где тебе не будет стыдно, что ты немец, вот и все.

ОБ ИНОСТРАННОМ КИНО И КИНОКОМПАНИЯХ, УШЕДШИХ ИЗ РОССИИ

- Пока мы только начинаем оклемываться, оглядываться по сторонам: кто-то ушел, кто-то нет. Но я считаю, что мы великое кино-то сделали без них, и литературу великую сделали без них. Есть замечательный афоризм одного восточноевропейского юмориста: «Тяжелые времена: приходится обходиться безо всего того, о чем наши предки даже не имели представления».

О ТОМ, ЧТО БУДЕТ С МОСКОВСКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ КИНОФЕСТИВАЛЕМ

Президент кинофестиваля, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, апрель 2021 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней назад стало известно, что ММКФ, президентом которого уже давно является Михалков, перенесен на вторую половину 2022 года.

- Мы получили просьбу от наших зарубежных коллег: не устраивать фестиваль сейчас. Им трудно самим приехать, трудно привезти картины и так далее. Ну что мы будем им выкручивать руки? Можно фестиваль перенести, и, даст Бог, все будет нормально, и все спокойно приедут.

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