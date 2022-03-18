Эксперт разобрал выступление Путина в Лужниках: Он знает что нужно и как этого добиться

Президент России Владимир Путин на сцене митинга-концерта "Крымская весна". Фото: РИА Новости

- Сегодняшний митинг - не только свидетельство реальной работы эффекта «сплочения вокруг флага», но и эффективной массовой коммуникации, которая выстраивается вокруг конкретной фигуры национального лидера, - отмечает Чеснаков.

Страна, по его мнению, сейчас показывает эффект «сплочения вокруг флага». Такое бывает, когда появляется внешняя угроза. И Путин стал той самой фигурой, вокруг которой сплотился народ.

- Сплочение всегда происходит вокруг определенной фигуры. Вокруг конкретного харизматичного политика, который в сознании граждан олицетворяет темы защиты и победы. Для российского общества сегодня именно Путин играет такую роль, - подчеркивает эксперт.

Этот эффект давно уже стал загадкой для многих ученых. И сейчас Россия - площадка для его изучения.

- Социологи и политологи давно исследуют этот феномен в том числе и на российском материале, фиксируя особые черты стиля Путина в условиях чрезвычайных ситуациях, - говорит Чеснаков.

Что касается цитаты из Евангелия от Иоанна в выступлении президента, то он к нему обратился, потому что для него принципиальна моральная сторона политического курса.

- Путин лидер-морализатор. Он чувствует важность ценностей как основы выбранного политического курса, - отмечает Чеснаков. - Путин умеет удачно комбинировать типы политического лидерства. В нужный момент он выступает лидером-знаменосцем, который способен мобилизовать, объединить вокруг себя народ. Эта способность уже не раз позволяла ему добиваться нужного результата. В его выступлениях в таком формате все больше морали и ценностных аспектов.

При этом, как отмечает Чеснаков, президент не предстает в разных ипостасях, а выступает целостным лидером с разными качествами:

- Он органичен в своих ипостасях. Как Петр Великий - «то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…». Это не отдельные роли, а единый образ правителя, который знает что нужно его народу, умеет это разъяснить и реализовать.

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