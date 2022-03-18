Итоги спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 18 марта 2022 года

Фото: REUTERS

За минувшие сутки подразделения ВС РФ вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское, продвинувшись на 6 км.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Группировкой войск ЛНР освобождено более 90 процентов территории республики. Бойцы народной милиции заканчивают зачистку от националистов южных окраин Рубежного. На 2 км вклинились в оборону на востоке Северодонецка.

В ДНР за сутки взяты под контроль Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. За это время продвинулись на 16 км.

В пятницу на авиаремонтном заводе Львова уничтожена стоянка с боевыми самолетами. Разбиты склады боеприпасов и военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.

С начала проведения спецоперации уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других бронемашин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и минометов, 1211 единиц автотехники.

Новодонецкое – взято под контроль подразделениями ДНР

Пречистовка – взята под контроль подразделениями ДНР

Мариуполь — взят под контроль аэропорт

Вознесенск – в пригородах уничтожен военный склад

Николаев – в пригородах уничтожен военные склад

Львов – разбита стоянка самолетов на авиаремонтном заводе

Рубежное – зачистка южной окраины

Северодонецк — бои на востоке города

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 18 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 марта 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Противник проспал операцию»: оборона Мариуполя прорвана до центра города

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин встретил под Мариуполем артиллериста, стреляющего по своему городу, и прошел по улице, которая начинается на войне и приводит к миру (подробнее)

Герои на передовой: сержант лично уничтожил 10 напавших из засады националистов

А еще 13 неонацистов сдались и вскрыли планы своего командования (подробнее)

Америка поставит Украине «беспрецедентную» партию оружия на 1 миллиард долларов. Что это изменит

Байден приказал дать Украине «Джавелинов» в 4 раза больше, чем у России танков (подробнее)