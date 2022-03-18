Итоги спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 18 марта 2022 года

Фото: REUTERS
За минувшие сутки подразделения ВС РФ вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское, продвинувшись на 6 км.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Группировкой войск ЛНР освобождено более 90 процентов территории республики. Бойцы народной милиции заканчивают зачистку от националистов южных окраин Рубежного. На 2 км вклинились в оборону на востоке Северодонецка.
В ДНР за сутки взяты под контроль Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. За это время продвинулись на 16 км.
В пятницу на авиаремонтном заводе Львова уничтожена стоянка с боевыми самолетами. Разбиты склады боеприпасов и военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.
С начала проведения спецоперации уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других бронемашин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и минометов, 1211 единиц автотехники.
Новодонецкое – взято под контроль подразделениями ДНР
Пречистовка – взята под контроль подразделениями ДНР
Мариуполь — взят под контроль аэропорт
Вознесенск – в пригородах уничтожен военный склад
Николаев – в пригородах уничтожен военные склад
Львов – разбита стоянка самолетов на авиаремонтном заводе
Рубежное – зачистка южной окраины
Северодонецк — бои на востоке города
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