Минобороны: Киев наградит неонацистов статусом "мученик Мариуполя"

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В Минобороны России решили озвучить некоторые факты сложившейся трагедии в Мариуполе.

- По радиоперехватам достоверно установлено, что в городе националисты ведут интенсивные переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя и направлении им поддержки, так как понимают, что без усиления они не способны выполнить поставленные задачи. За последние три дня интенсивность переговоров значительно выросла, при этом переговоры с обоих сторон проходят в крайне грубых тонах. С одной стороны – неонацисты в Мариуполе чувствуют безысходность сложившегося положения, а с другой – Киев понимает невозможность оказания какой-либо помощи. Кроме того, официальными должностными лицами Киева озвучивается риторика о том, что боевики в осажденном городе должны стать примером стойкости, пожертвовать собой для общей победы и им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя", - рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковник отметил, что для выполнения этой "великой" миссии Киев фактически согласовал националистам принести в жертву более 200 тысяч человек мирного населения, которые находятся у них в заложниках.

Мирных жителей Мариуполя националистам с Западной Украины официально разрешили использовать в качестве "живого щита".

"Используйте по полной" - это точная цитата из радиоперехвата разговора неонацистов с Киевом.

- Понимая содержание и последствия этих переговоров, мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей от этих так называемых мучеников, которые уже прославили себя взрывами детского сада, двух школ, роддома и здания драматического театра. При этом гарантировали жизнь националистам, сложившим оружие, и даже отдельный гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории, - заявил Мизинцев.

В ответ на щедрое предложение Минобороны России получило категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева, о чем тут же предупредило мировое сообщество, ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста.

При этом моральный дух самих "мучеников Мариуполя" крайне низкий. Установлено (это уже данные свежих радиоперехватов), что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до двухсот человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировало из города и разрозненными группами по 10-15 человек передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам.

- За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени, - пообещал Мизинцев.

В других городах националисты продолжают издеваться над населением. В Чернигове отбирают у местного населения последние продукты питания, в том числе полученные в качестве гуманитарной помощи, в Запорожье жителям города раздают "коктейли Молотова" и призывают мирное население забрасывать ими российские войска, тем самым цинично толкая людей на неминуемую гибель, а в Харькове националисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи.

В Северодонецке иностранные наемники, обороняющиеся совместно с резервистами территориальной обороны и вовсе забавляются с гражданскими: в принудительном порядке расставили местных жителей вокруг занятых жилых домов, а граждан, отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы, просто расстреляли.

Самостоятельный выход людей из населенных пунктов жестко пресекается. Люди ютятся в подвалах в ужасающих условиях антисанитарии, без питания и воды, без электричества и под воздействием, сфабрикованной украинскими властями лжи о блокировании гуманитарных коридоров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" остается более четырех с половиной млн. мирных граждан, которых боевики батальонов территориальной обороны просто на просто не выпускают из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и более двух десятков других блокированных крупных населенных пунктов по ежедневно открываемым гуманитарным коридорам.

Националистами насильно удерживается 6 921 иностранный гражданин из 23-х государств, а также экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

Сбежать в Российскую Федерацию от беспредела, творимого украинскими националистами, только за последние сутки изъявили желание еще 7 857 человек, а всего их в нашей базе данных уже 2 млн. 704 тыс. 096 с конкретными фамилиями и адресами уже из двух тысяч девяносто трех населенных пунктов всей территории Украины. .

За прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 14 397 человек, из них 2 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 297 тыс. 858 человек, из них 63 465 детей.

В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. За время операции Государственную границу Российской Федерации пересекли 1 961 ед. личного автомобильного транспорта, а всего уже 34 926.

Сегодня также без какого-либо участия украинской стороны удалось осуществить безопасную эвакуацию на запорожском направлении в Республику Крым 181-го иностранного гражданина из девяти государств: 32 - граждане Нигерии, 23 – граждане Узбекистана, 17 – граждане из Казахстана, семь из Ливана, шесть из Шри-Ланки, четыре – граждане Пакистана, и по одному гражданину Сербии и Туниса, а также, как это не парадоксально, 90 граждан Украины.

Кроме того, несмотря на значительные трудности, сегодня Вооруженным Силам России удалось обеспечить заявленные Украиной гуманитарные коридоры на киевском, харьковском, житомирском направлениях и эвакуировать 3 399 человек на автобусах и личных автомобилях из различных населенных пунктов в безопасные места.

Продолжается гуманитарная операция в Мариуполе. За истекшие сутки от ужасов и произвола, устроенных неонацистами, из города эвакуированы 13 751 человек, а всего уже 56 743.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями, патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено свыше 19 тыс. семисот тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа граждан к гуманитарной помощи.

В населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей Российской Федерацией в ходе проведения 427 гуманитарных акций доставлено 3 437 тонн груза, в том числе за истекшие сутки проведено 42 акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и лекарственные средства.

На сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 37 гуманитарных акций в Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 312 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения.

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