"Сам погибай, а товарища выручай": истекая кровью, старший сержант вышел на связь со штабом

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает публиковать наградные листы на российских военнослужащих, которые во время специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины проявили исключительную стойкость и мужество. Короткие рассказы о подвигах не оставляют равнодушными читателей "КП". А все потому, что за секунды боевых столкновений проявляются главные качества российского воина, которые последние годы воспитываются на знаменитой книге легендарного русского полководца и военного теоретика Александра Суворова "Наука побеждать". "Сам погибай, а товарища выручай", - напоминал своим солдатам генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения.

ВЫНЕС С ПОЛЯ БОЯ 15 ДЕСАНТНИКОВ

Лейтенант медицинской службы Алексей Писарев

Фото: Министерство обороны РФ

"Колонна десантно-штурмового батальона, совершая марш в район выполнения задач, подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов.

Находясь под постоянным огнем значительно превосходящего числом противника, врач медицинского взвода десантно-штурмового батальона лейтенант медицинской службы Алексей Писарев лично оказал медицинскую помощь 15 тяжело раненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя. В последующем, в течение суток, Алексей поддерживал их жизненные функции, после чего обеспечил эвакуацию раненых силами армейской авиации. Стойкость и профессионализм Алексея Писарева позволили минимизировать потери личного состава дивизии и сохранить жизни 15 военнослужащим".

ПОДДЕРЖИВАЛ В БОЮ НАДЕЖНУЮ СВЯЗЬ

Ефрейтор Виталий Карнаев

Фото: Министерство обороны РФ

"Колонна батальонно-тактической группы, в состав которой входил начальник радиостанции ефрейтор Виталий Карнаев, совершая марш в район выполнения задач, попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду. Завязался неравный бой с многократно превосходящими силами противника. Находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов, Виталий продолжал обеспечивать связь внутри колонны и с вышестоящим штабом. В ходе очередного обстрела Виталий получил осколочное ранение, но, несмотря на это, превозмогая боль, продолжил обеспечивать связью командира батальонно-тактической группы. Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Карнаева на поле боя позволили сохранить устойчивое управление личным составом батальонно-тактической группы, в результате чего, колонна, отразив атаку противника, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших националистов. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении обязанностей по обеспечению связи в ходе проведения специальной военной операции, ефрейтор Виталий Карнаев представлен к награде медалью "За отвагу"".

ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ ОБЕСПЕЧИЛ ОБОРОНУ

Старший сержант Ян Волков

Фото: Министерство обороны РФ

"По завершению перемещения пункта управления в новый район экипаж под командованием

начальника приемного радиоузла старшего сержанта Яна Волкова приступил к развертыванию радиостанции и установлению связи внутри пункта управления и с вышестоящим штабом. В этот момент пункт подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, не взирая на смертельную опасность, Ян Волков продолжил налаживание связи силами своего экипажа. В результате очередного обстрела Ян получил тяжелое ранение в руку и живот. Истекая кровью, старший сержант продолжил умело руководить действиями связистов. Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, превозмогая боль, старший сержант Волков нашел в себе силы выйти на связь с вышестоящим штабом и передать ему информацию о сложившейся обстановке. Грамотно выбранное место для развертывания радиостанции, умение пользоваться маскирующими свойствами местности, профессиональное знание эксплуатируемой техники связи и слаженные действия экипажа – вот основные показатели, которые позволили Яну Волкову обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне стратегически важного объекта и отбить атаку противника. Представлен к награде медалью "За отвагу""

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для раненых военнослужащих в военных госпиталях созданы все условия для лечения, восстановления и скорейшего возвращения в строй. Лучшие медицинские работники проводят с военнослужащими восстановительные процедуры, поддерживают их в стремлении скорее вернуться в строй. Абсолютное большинство раненых военнослужащих вызвались вернуться в строй.

В военных госпиталях торжественные церемонии награждения провели: министр обороны Сергей Шойгу, его заместители Николай Панков и Юнус-Бек Евкуров. Генералы вручили контрактникам и офицерам боевые награды, которые им были присвоены соответствующими указами президента России Владимира Путина.

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