Военная спецоперация на Украине 19 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

Ситуация на Украине все еще остается напряженной, однако Россия продолжает проведение свой спецоперации. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 марта 2022 года.

В российском Министерстве обороны заявили об уничтожении стоянки украинских военных самолетов на авиаремонтном заводе во Львове. Об этом рассказал официальный представитель МО Игорь Конашенков, уточнив, что для уничтожения боевых самолетов применялось высокоточное оружие большой дальности.

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВФУ. Представительство ДНР в СЦКК уточняет, что в сторону Горловки украинскими силовиками было выпущено выпущено 8 снарядов калибром 122 мм. Это крупнокалиберные боеприпасы, применение которых было запрещено Минскими соглашениями.

Сотрудники СБУ готовятся провести провокацию в Днепропертровске. Сообщается, что силами СБУ в Днепропетровске заминирован один из корпусов городской больницы №2.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:20 Компания LG Electronics приостанавливает все поставки бытовой электроники в Россию. Отмечается, что компания намерена продолжить следить за развитием ситуации

21:31 Украинские военные обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм