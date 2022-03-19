Ситуация на Украине, последние новости на 18 марта 2022 года: Донбасс поднимает «зонтик», Китай не слушает США, а Медведчук куда-то пропал

Фото: Александр КОЦ

Над Донбассом бесполетная зона

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что над республиками Донбасса создается бесполетная зона. «Достаточно, чтобы Россия сама создала «купол» над нашими республиками» - сказал Басурин, подтвердив, что, фактически, это уже сделано.

Киевский голубь мира

Группа европолитиков (в основном, бывших) выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира. В обращении к Комитету по присуждению премии эти господа просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий». А конкретнее, чтобы «обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины». В который раз рекомендуем обратится за рекомендациями относительно этого «миротворца» в Донецк, Горловку, Мариуполь.

Неподотчетный Днепр

Ярко отреагировал заместитель председателя Крымского парламента Ефим Фикс на прозвучавшие из Киева обвинения в … воровстве днепровской воды. Которая вновь пошла на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Государственная инспекции Украины насчитала ущерб более чем на 2 млрд рублей! «Они несут не пойми что, забыв главное, что Днепр берет свое начало в России. И выходит, что это они воруют днепровскую воду у России!», — заявил вице-спикер. Пожалуй, редкий госинспектор с такой слабой подготовкой доплывет до середины Днепра.

Голос сорвал

В Красногорском районе арестовали 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме. В Главном следственном управлении СК по Мособласти сообщили, что задержан певец Игорь Левченко. В связи с серьезной статьей (ч. 2 ст. 282 УК РФ), он заключен под стражу. В конце февраля он разместил видеоролик со своим участием, который «содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств». Лучше был пел.

Пекину Вашингтон не указ

«Мы выступаем против санкций и наша позиция вполне ясна» - заявил официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь. Он заявил, что Вашингтон активно использует все рычаги для оказания давления на международное сообщество для усиления санкций против России: «Это гегемонистские угрозы, свидетельствующие, что правительство США руководствуется мышлением времен холодной войны». По украинскому вопросу Китай придерживается «независимой позиции». КНР «сохраняет собственные суждения». Показательно, что о том же самом сказал и лидер Поднебесной, Си Цзинпинь, в разговоре с Джо Байденом. Неужели президент США думал, что сможет давить на главу китайской компартии?

Ночи Херсона

В Херсоне гнездо националистов пыталось маскироваться под представительство Красного Креста. При проверке здания херсонского ночного клуба российские силовики обнаружили ячейку националистов. Татуированные мужики уверяли, что они волонтёры международной организации. Правда, без соответствующих документов. Зато при наличии автомата и гранат, дубинок и бейсбольных бит, шлемов и националистических флагов. Ну да, в Красном кресте это вещи крайне необходимые.

Украинцев лечат в России

Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий сообщил, что «за медпомощью обратились более 18 тысяч человек из числа вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР и Украины». Более чем 15 тысячам медпомощь оказана амбулаторно. Более трети из них - дети. Госпитализация понадобилась почти трем тысячам беженцев.

Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Аэропорт Мариуполя под контролем

Мариупольский аэропорт перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики. Очаги сопротивления националистов остаются в центре города и, пожалуй, самый серьезный, в районе «Азовстали».

Шер ждет беженцев

75-летняя американская певица Шер (в миру Шерилин Саркисян) заявила, что приютит украинских беженцев в своем доме. Пообещала им заботу и безопасность. «Люди с моими возможностями должны начать помогать. Будь я одинока, с детьми, травмирована, надеюсь, кто-то тоже бы позаботился о нас», – написала она в соцсетях. Если найдутся беженцы из Украины, которые сейчас смогут добраться до Калифорнии, то хотелось бы на них посмотреть. Какая особая забота нужна этим бедолагам, потратившим последние гривны на авиабилет Франкфурт (Париж) – Лос-Анджелес.

В Тбилиси изумлены киевлянами

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили удивился возможному назначению бывшего замминистра МВД Георгия Лорткипанидзе на должность замначальника украинской контрразведки. Информацию распространило «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Вообще-то данный господин объявлен Тбилиси в розыск как организатор переправки в Грузию самого Саакашвили, а также за содействие беспорядкам в республике. Неужели в Киеве своих буйных мало?

Макрон опять звонит Путину

Президенты России и Франции в который раз обсудили ситуацию на Украине. Путин вновь подчеркнул, что в ходе спецоперации наши военнослужащие делают максимум возможного для сохранения жизни мирных граждан. И обратил внимание собеседника на военные преступления, совершаемые украинскими силовиками и националистами ежедневно. Упомянул про ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса. Лидеры двух стран также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских делегаций.

Ищут Медведчука

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS

Райсуд во Львове избрал меру пресечения – содержание под стражей члену фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку. Он вроде бы сбежал из-под домашнего ареста – по данным Государственного бюро расследований. До того ГБР и Офис генпрокурора приняли меры по международному розыску данного депутата Рады. Пока они за Медведчуком гоняются, кто Родину то защищать будет?

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 19 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 марта 2022 года (подробнее)

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