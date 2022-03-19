Бузова пожаловалась, что потеряла миллион из-за сорвавшегося отпуска в Куршевеле

Ольга Бузова пожаловалась, что у нее сорвался очередной отпуск. Фото: соцсети.

Ольга Бузова призналась в соцсетях что из-за сорвавшегося отпуска понесла большие финансовые потери. Певица собиралась отдохнуть в марте во французских Альпах. Артистка хотела провести неделю на элитном горнолыжном курорте и забронировала отель в Куршевеле. Но из-за ситуации с санкциями ее полет отменился. И если авиакомпания «Аэрофлот» уже перечислила ей деньги, то французский отель «зажал» оплату и не собирается ее возвращать. А сумма там не маленькая: по словам Ольги, она заплатила за гостиницу миллион рублей.

- У меня был запланированный отдых в Куршевеле с 7-го, по-моему, по 14 марта. У меня до сих пор есть и бронь отеля, и билетов, которые я делала еще в начале февраля, во время съемок шоу «Звезды в Африке». И под этот отпуск я отодвигала все и раздвигала все съемки и любую другую работу, - рассказала Бузова в соцсетях. - Но из-за ситуации отмены рейсов мне пришлось отменить полет в Женеву. Кстати, «Аэрофлот» мне вернул деньги, но я потеряла около миллиона рублей, так как отель до сих пор не может вернуть мне мою оплату.

Телеведущая заявила, что намерена любым способом вернуть свои деньги. Даже по звездным меркам это весьма весомая сумма.

- Я не буду оставлять этот вопрос, потому что не поехала не по собственной вине, это огромная сумма для меня, - пожаловалась звезда.

Ольга уже отдыхала в этом году в Куршевеле. Правда, ее январский отдых омрачился громким скандалом, начавшимся с подачи ее приятельницы Клавы Коки. Фото: соцсети.

К слову, Ольга уже отдыхала в этом году в Куршевеле: она провела там новогодние каникулы. Правда, ее январский отдых омрачился громким скандалом, начавшимся с подачи ее приятельницы Клавы Коки. Девушки отдыхали вместе на горнолыжном курорте. Правда, не столько катались на лыжах, сколько веселились в местных ресторанах и барах. В разгар отпуска Клава Кока опубликовала в соцсетях скандальный ролик, в котором они с явно нетрезвой Бузовой бредут по заснеженному Куршевелю. В видео было хорошо заметно, что исполнительница хита «Мало половин» еле держится на ногах. В итоге Ольга просто села в снег, на что Клава сказала: «Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке».

Это видео вызвало широкий резонанс. Многие звезды, в том числе Дима Билан и Алена Водонаева осудили Коку за то, что она подставила подругу. Клава и Ольга после публикации ролика поссорились, и Кока поспешила уехать из Куршевеля, сославшись на травму ноги.

Вернувшись из Кейптауна, артистка совсем недолго оставалась на родине. В начале марта она отправилась отдыхать в Эмираты. Фото: соцсети.

После Франции Бузова отправилась в ЮАР: почти месяц Ольга в этой стране снималась в новом сезоне шоу «Звезды в Африке». Вернувшись из Кейптауна, артистка совсем недолго оставалась на родине. В начале марта она отправилась отдыхать в Эмираты. Для отпуска Ольга выбрала не раскрученный среди россиян Дубай, а эмират Рас-эль-Хайма. Как объяснила артистка, ей нужно было срочно отдохнуть и привести в порядок свои мысли.

- Мне это сейчас просто необходимо. Просто вдохнуть морской воздух, и постараться хоть ненадолго выключить мозг, - сообщила Ольга в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой она загорает под арабским солнцем. На снимке Бузова одета в крошечное бикини, едва прикрывающее ее прелести.