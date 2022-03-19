Европейские политики призывают сограждан экономить на еде

Полицейский льет масло, чтобы отклеить руку участника протестов в Берлине, март 2022. Теперь такое - непозволительная роскошь. Фото: REUTERS

Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, бумерангом отозвались на простых европейцах. Так, во Франции уже выросли счета за электричество и газ, а также на продукты первой необходимости.

- Более 75% подсолнечного масла, продаваемого во Франции и во всем мире, поступало из России. Его используют не только в домашних, но и в промышленных условиях – для приготовления блюд и консервации продуктов. Во Франции запасы на исходе, через пару месяцев подсолнечного масла не будет вообще. – жалуется директор французского концерна U Доминик Шелчер. – Люди стали обходить в магазинах полки с дорогими продуктами, так что придется снабжать их более дешевыми.

Но как это сделать? Французские политики решили увеличить бюджетные траты и дотировать фермеров. Они надеются таким путем снизить стоимость производства мяса, птицы, овощей и фруктов. А пока же они призывают сограждан… меньше есть и вообще экономить на еде любым доступным способом.

- Из-за навязанных нам антироссийских санкций приходится пересматривать целые производственные цепочки. Мы пытаемся найти замену российским и украинским продуктам, но пока это у нас плохо получается, – резюмирует Шелчер. – Происходящее грозит простым французам полным обнищанием.