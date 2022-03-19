Французско-израильский миллионер поддержал президента России

Аркадий Гайдамак родился в Москве и в 20-летнем возрасте репатриировался в Израиль.
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Известный французско-израильский бизнесмен Аркадий Гайдамак, выступая в эфире 12 канала телевидения Израиля, высказался в поддержку президента России Владимира Путина.
Предприниматель ответил на явно провокационные вопросы ведущих и заявил, что президент России «очень важный человек, с мнением которого стоит считаться».
– Я знаю и понимаю, что делает президент Путин, он - человек стабильности и процветания. Он человек, который дирижирует оркестром, – сказал Гайдамак.
Бизнесмен также отметил, что считает конфликт между Россией и Украиной очень глубоким, который невозможно объяснить в нескольких словах в рамках передачи, а любую войну – ужасной.
69-летний миллионер Аркадий Гайдамак родился в Москве и в двадцатилетнем возрасте репатриировался в Израиль. Спустя год он перебрался во Францию, где организовал бюро по переводу, а через несколько лет открыл филиал в Канаде.
Некоторое время предприниматель владел одним из самых известных футбольных клубов Израиля – иерусалимским «Бейтаром» и спонсировал баскетбольную команду. В 2008 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Иерусалима, но проиграл выборы.