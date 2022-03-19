Французско-израильский миллионер поддержал президента России

Аркадий Гайдамак родился в Москве и в 20-летнем возрасте репатриировался в Израиль. Фото: EAST NEWS

Известный французско-израильский бизнесмен Аркадий Гайдамак, выступая в эфире 12 канала телевидения Израиля, высказался в поддержку президента России Владимира Путина.

Предприниматель ответил на явно провокационные вопросы ведущих и заявил, что президент России «очень важный человек, с мнением которого стоит считаться».

– Я знаю и понимаю, что делает президент Путин, он - человек стабильности и процветания. Он человек, который дирижирует оркестром, – сказал Гайдамак.

Бизнесмен также отметил, что считает конфликт между Россией и Украиной очень глубоким, который невозможно объяснить в нескольких словах в рамках передачи, а любую войну – ужасной.

69-летний миллионер Аркадий Гайдамак родился в Москве и в двадцатилетнем возрасте репатриировался в Израиль. Спустя год он перебрался во Францию, где организовал бюро по переводу, а через несколько лет открыл филиал в Канаде.

Некоторое время предприниматель владел одним из самых известных футбольных клубов Израиля – иерусалимским «Бейтаром» и спонсировал баскетбольную команду. В 2008 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Иерусалима, но проиграл выборы.