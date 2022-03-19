Секрет по-американски: США не скажут, что сделают Китаю за поддержку России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала рассказывать, как США будут воздействовать на Китай Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти страны не намерены раскрывать конкретных мер воздействия на Китай в случае поддержки его руководством военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

По словам Псаки, такой подход является «наиболее эффективным и будет способствовать построению конструктивного диалога».

О том, что КНР придется отвечать за военную и экономическую помощь России предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен, а позже один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что этих же принципов придерживается и президент США Джо Байден.

В свою очередь представитель МИД Чжао Лицзянь сообщил, что Китай не намерен позволять Штатам оказывать на него давление и считает односторонние санкции ошибкой.

– В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом, – заявил дипломат.

Кроме того, Лицзянь подчеркнул, что попытки манипулировать мнением руководства КНР и распространение недостоверной информации никак не способствуют разрешению украинской проблемы.