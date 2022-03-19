Под предлогом антироссийских санкции в Бразилии хотят узаконить добычу полезных ископаемых в заповедниках

Политики время от времени пытаются отобрать у местных племен территории, на которых есть залежи полезных ископаемых. Фото: REUTERS

Из-за антироссийских санкций в Бразилию поступать удобрения российского производства.

- В ближайшие месяцы фермерам и агроконцернам потребуются удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур, а их нет, - обеспокоен президент Бразилии Жаир Болсонару.

Некоторая часть залежей полезных ископаемых есть на юге страны, на территориях, где проживают индейцы. По закону правительство не может претендовать на эти земли. Но политики время от времени пытаются отобрать их у местных племен.

Вот и на этот раз правительство под предлогом антироссийских санкций решило вновь протащить закон, разрешающий добычу полезных ископаемых на заповедных землях. Голосование состоится через месяц.

Защитники окружающей среды и представители коренных народов против законопроекта. В 2021 году они уже протестовали против мер, дающих правительству право проводить пересмотр границ охраняемых территорий.

Президент Бразилии уже называл угодья, на которых живут индейцы, «триллионами бразильских реалов, лежащими под землей».