В Израиле воспитаннице приюта вернули чемодан с сокровищами

Чемодан чуть было не уехал в неизвестном направлении. Фото: REUTERS

Достаточно необычная история произошла в израильском городе Герцлия – 15-летняя девочка забыла на автобусной остановке чемодан, его тут же украли, но позже – вернули.

Воспитанница частного приюта в Герцлии решила навестить свою подругу и провести с ней выходные. Собираясь на девичьи посиделки, школьница сложила игрушки, бижутерию, косметику в черный чемоданчик и отправилась на автобусную остановку.

Спустя некоторое время, девочка сообразила, что забыла дома лекарство и решила за ним сбегать. Когда же, спустя буквально пару минут, она вернулась на остановку, чемодана уже и след простыл.

– Она вернулась домой вся в слезах. Ведь в чемодане были все ее сокровища, вся ее жизнь. Для нее эти вещи – целое состояние, и их пропажа просто разрушила ее мир. Мы еле уговорили ее собрать другую сумку и несмотря ни на что поехать к подруге, как она и собиралась сначала, – рассказала приемная мама девочки.

После того, как школьница уехала, родители предприняли все возможное для поисков пропажи: позвонили в полицию, обратились в мэрию и разместили несколько постов в соцсетях.

Спустя сутки их усилия увенчались успехом – супругам сообщили о найденном чемодане, в котором обнаружился медальон с именем их воспитанницы. Вскоре чемодан с «сокровищами» вручили счастливой владелице.

– Мы не можем прийти в себя от людской доброты, – говорят Нора и Эран Панич, приемные родители школьницы.