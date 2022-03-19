Российские туристы, застрявшие в Доминиканской республике, получат помощь от местных отельеров

Доминикана – популярное пляжное направление для россиян. Фото: EAST NEWS

По оценкам властей Доминиканской республики – популярного пляжного направления для россиян – в стране на момент прекращения прямого воздушного сообщения с Россией находилось 12000 российских туристов.

Но, судя по всему, в это число входят и граждане России, постоянно проживающие в США и имеющие т.н. гринкарту – вид на жительство в Штатах. «Русские» американцы также любят отдыхать в Доминиканской республике.

«Аэрофлот» совершил последний рейс в Пунта-Кану 7 марта. Вывоз туристов, прибывших в Доминикану в рамках организованных туров, туроператоры осуществляют чартерными рейсами.

В любом случае, несколько сот российских туристов, в основном, самостоятельно приехавших в Доминикану, пока не могут вернуться на родину из-за запрета ряда стран на пролет российских самолетов над их территориями и отказа страховых компаний осуществлять необходимые для международных пассажирских авиаперевозок операции.

Вылететь за свой счет из Доминиканы в Москву можно транзитом через американские города. Но даже для пересадки в аэропорту россиянам требуется американская транзитная виза. Посольство США в Санто-Доминго нерезидентам Доминиканы визы не выдает. Пресс-служба американский дипмиссии оставила без ответа запрос «КП» о возможности выдачи транзитных виз в экстренном гуманитарном порядке.

Улететь можно, минуя американскую территорию, через Панаму и Турцию. Но стоимость билета до Москвы по такому маршруту начинается с $2400.

По неизвестным причинам в Доминиканской республике, имеющей дипотношения с Россией, нет нашего посольства. Посол РФ в Венесуэле является по совместительству официальным представителем России в Доминикане. Но на постоянной основе в доминиканской Пунта-Кане находится российский дипломат, откомандированный туда из Каракаса. Вячеслав Панков отказал kp.ru в каких-либо комментариях и порекомендовал адресовать все вопросы в посольство.

На помощь россиянам пришли наши соотечественники, проживающие в Доминиканской республике. Они помогли многим найти бесплатное временное жилье.

Не остались в стороне и доминиканцы. Как сообщила «КП» менеджер отеля Majestic Mirage Punta Cana Бланка Алькантара, доминиканская национальная Ассоциация отельеров и рестораторов (Asonahores) решила оказать застрявшим туристам из России посильную помощь: каждый сможет бесплатно, как минимум на двое суток продлить свое проживание в гостинице. А водители, входящие в местную Ассоциацию туристического транспорта (Adotratur) также бесплатно довезут «пленников» до аэропорта.

Кстати, в аналогичной ситуации оказались и туристы из Украины. Их, по оценкам местных властей, в Пунта-Кане и на других доминиканских курортах сейчас порядка трех тысяч.