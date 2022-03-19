Кличко показал, кто на самом деле обстреливает жилые дома в Киеве

Кличко невольно доказал, что попадания в многоквартирные дома – это дело рук украинской ПВО. Фото: стоп-кадр видео

Мэр Киева, украинский боксер (в прошлом) Виталий Кличко решил обличить российскую армию. А получилось с точностью до наоборот: фактически признал, что попадания в многоэтажки в столице Украины – это удары не российских военных, а украинских.

Виталий Кличко даже записал видеоролик, как он уселся за стол и выложил на ладони кучку предметов, похожих на кубики.

- Вот такие вот гранулы размером сантиметр на сантиметр разлетаются примерно на 500 метров. Ця зброя зроблена для того, чтобы массово убивать людей, - заявил Кличко сообщив, что это якобы осколки из боевой части российских крылатых ракет, которыми обстреливают Киев. И – то ли специально соврал, то ли просто обмишулился.

Если бы он сначала обратился к военным, то, наверное, он бы попридержал свой язык в этом случае, потому что показанные им поражающие элементы действительно из боевой части ракеты. Только это от боевой части 9Н314 зенитной управляемой ракеты 9М38 для ЗРК 9К37 "Бук". В России эти ракеты сняты с вооружения в 2011 году. А вот на Украине они еще стоят на вооружении тех самых "Буков", которых, по словам Киева, у Украины нет. Напомним, эти заявления прозвучали из Киева сразу после того, как в небе над Донбассом был сбит "Боинг" "Малазийских авиалиний".

Тем самым Кличко невольно доказал, что попадания в многоквартирные дома – это дело рук украинской ПВО, чьи ракеты, запущенные в самой столице, сбиваются с курса. И свел на нет усилия украинской пропаганды.

Кстати, версию (а это уже не просто версия, а, выражаясь фигурально, "медицински установленный факт") о "дружественном огне" украинских ПВОшников по своим, подтвердил и высокопоставленный украинский военный.

- Вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, сбивающиеся ракеты падают на город и наносят ущерб инфраструктуре. В подтверждение моих утверждений выше, падение ракет на жилые кварталы Киева - досадный факт. – объяснил картинки с попаданиями в многоэтажные жилые дома в столице Украины замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге в Медиа Центре Украины, комментируя знаменитое фото с о следжами разрушения от попадания какой-то не очень крупной ракеты. - В Украине на вооружении ПВО стоят обычно старые советские ЗРК «БУК», результаты случайного попадания не по цели обычно выглядят примерно, как на фото.

Не доверять в этом случае Грузевичу даже у украинцев нет никаких оснований, разве что в Киеве его объявят "агентом Кремля".

Что и требовалось доказать… И это я не про Кличко, поскольку с экс-боксером давно все понятно.

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