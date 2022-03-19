Постковид и весна: подростки сходят с ума

Ковид бьет по слабым местам психики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи всего мира видят — после ковида у детей и подростков повысился уровень тревожности, может начаться депрессия, агрессия. Постковид у детей проявляется в первую очередь в неврологических отклонениях. А еще ухудшается память, внимание становится еще более рассеянным. Но и пубертат никто не отменял, так что подростки становятся окончательно неуправляемыми.

Вместе с Сергеем Петрушиным, доктором психологических наук, директором Высшей школы частной психологической практики обсуждаем, что делать, если агрессия у когда-то ласкового ребенка зашкаливает, успеваемость падает, а тревожность родителей растет.

КОВИД БЬЕТ ПО СЛАБЫМ МЕСТАМ ПСИХИКИ

- Да, по всем данным, постковид проявляется, ударяет по слабым местам, если у человека есть какая-то предрасположенность, - говорит Сергей Петрушин. - Пока ярких последствий мы не видели, но все зависит от психики конкретного человека. Если ребенок был склонен к тревожности, то постковид, скорее всего, ее усугубит. А если накладывается общая тревожность родителей, то, естественно, мы увидим подростка на грани истерии, у которого могут проявляется панические атаки. Это усугубляется, если в семье есть эмоциональный симбиоз, когда каждый остро чувствует эмоциональное состояние другого.

Совет: если видите, что ребенок не справляется с собственными эмоциями, стал излишне плаксив, раздражителен, плохо спит, забывает элементарные вещи, есть смысл посоветоваться с неврологом, возможно, пропить курс успокоительных. И посоветоваться с психологом тоже не помешает.

ОГЭ ИЛИ ЕГЭ — ЭТО ОЦЕНКА РЕБЕНКА, А НЕ РОДИТЕЛЕЙ

Невротические проявления вплоть до высокой температуры могут появляться у ребенка в период особо острых переживаний. Например, ребенок чувствует, что вы придаете очень большое внимание выпускным экзаменам в 9 или 11 классе. Нанимаете репетиторов, ругаете за неуспеваемость, излишне нервно относитесь к промежуточным результатам, требуете учиться больше и больше.

Совет: постарайтесь сами относиться к экзамену проще. Не нагнетайте атмосферу. Помните: экзамен сдаем не «мы», а сдает ребенок. Постарайтесь освободить ребенка от своих ожиданий. Периодически напоминайте себе и ему, что это просто этап, период. Он может быть удачным или не очень, но ЕГЭ — это оценка ребенка, а не вас, как его родителей.

Вспомните о себе и своих увлечениях, оставьте ребенку уроки и оценки. Вы взрослый. Будьте рядом, но не целиком внутри учебы своего чада.

В ГОРМОНАЛЬНУЮ БУРЮ МОЖНО ТОЛЬКО МОЛИТЬСЯ

У подростка очень выгодная позиция: сегодня он может сказать, что ребенок и не может выполнять взрослые обязанности, а завтра он уже внезапно, по его мнению, взрослее и умнее своих родителей. Гормональная буря у подростка заставляет выдавать его каждый день десятки неадекватных реакций. Что еще хуже — он сам не понимает, почему так поступает. Недаром про подростков часто говорят «словно черт вселился». И в этот период, как и в любую бурю, родителям остается только молиться и ждать, когда все утихнет.

- Но все же поработать над собой в этот период нужно и родителям — постараться сменить позицию родителя на друга, хотя это, конечно, очень сложно, - считает наш эксперт. - Для вас ребенок по-прежнему малыш, а вот это ершистое, агрессивное, часто плохо пахнущее и не желающее мыться существо — кто это? Как к нему относиться и что с ним делать?

Совет: кажется, что это невозможно, но терпение, терпение и еще раз терпение. Можно ругаться, топать ногами и хлопать дверями в ответ. Негативные эмоции — это тоже реакция, напоминание, что вы помните о нем, что вы рядом. Какими бы плохими не были ваши отношения, не отказывайте подростку во внимании, не забывайте напоминать ему, что он ваш ребенок и вы на его стороне. Уход в сторону, каменное молчание — это один из наихудших вариантов развития событий, будто бы вы отказываетесь от него.

Постарайтесь изменить свою родительскую позицию: станьте ребенку в первую очередь другом. А друг всегда на его стороне, всегда его поддержит, даже критикуя в какие-то моменты, будет рядом. Это не так просто, но это нужно сделать, чтобы вашему ребенку не было одиноко рядом с вами.

Подростковый период — время обрезать психологическую пуповину, которая связывает вас с ребенком. Он больше не малыш, он почти взрослый.

И помните: как бы вы не пытались подстроиться под своего ребенка, что бы ни делали, но, повзрослев, он всегда найдет, на что пожаловаться своему психологу. Ведь психологическая травма для ребенка — это результат интерпретации им того или иного события. Вам какой-то момент может показаться совершенно обыденным, а ребенку он запомнится очень ярко и будет преследовать его всю жизнь.

И еще: подростковый период не навсегда. Он тоже пройдет.

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Что должно насторожить

- Агрессия, психоз, хлопанье дверьми, ругань с родителями, даже посылание на все четыре стороны, то есть конфликтующее, воинствующее состояние — это, можно сказать, нормы поведения в подростковый период, - объясняет Сергей Петрушин. - Ребенок таким образом сепарируется, отделяется от родителей. А иногда, чтобы отделиться, нужно обесценить то, что очень дорого и было авторитетом. Гораздо страшнее, если ребенок внезапно стал молчаливым, замкнулся, перестал разговаривать, делиться с вами чувствами, моментами прошедшего дня. Закрывается один в комнате, не гуляет, к нему не приходят друзья. Это говорит о депрессивном состоянии, в котором у подростков очень часто бывают суицидальные мысли. Пытайтесь его разговорить, говорите, что вы рядом и на его стороне, вытягивайте на откровения и разговор.

В идеале — найдите ребенку более старшего товарища, который уже вышел из подросткового возраста и может служить ему ориентиром, может поговорить и поддержать.