Минобороны сообщило о применении на Украине гиперзвукового оружия

«Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Фото: МО РФ

Вооруженные Силы Российской Федерации 18 марта впервые применили на Западной Украине гиперзвуковое оружие.

- Авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а в пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области береговым ракетным комплексом "Бастион" были уничтожены уничтожены центры радиотехнической разведки украинских вооруженных сил, - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовали кадры уничтожения ракетным ударом армейской авиации укрепленного опорного пункта украинских националистов в лесистой местности.

На кадрах можно увидеть, как боевые вертолеты Ка-52 ("Аллигатор") зашли парой на предельно малых высотах над лесом и уничтожили опорный пункт роты украинских националистов с замаскированной бронетехникой.

Боевые вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт роты украинских националистов. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Идет борьба с автомобилями диверсантов с которых они обстреливают бронетехнику российских военнослужащих. Появились кадры Минобороны России объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских националистов.

На видозаписи можно рассмотреть, как по поселку мечутся четырех военных американских внедорожника. Разведывательно-диверсионные группы ВСУ, которые терроризировали населенный пункт тщетно пытаются скрыться от боевого беспилотника.

После обстрела высокоточным ракетным вооружением диверсионная группа неонацистов была уничтожена сильно уставшей.

Четыре военных американских внедорожника тщетно пытались скрыться от боевого беспилотника. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Наши подразделения получили богатый опыт борьбы с подобными террористическими группами в Сирии. Сегодня появилась возможность продемонстрировать эти навыки на Украине.

Поэтому в освобожденных районах начался розыск угнанных машин. Этим занимаются военнослужащие военных комендатур. Военнослужащие военной комендатуры в Мелитополе разыскали и вернули жителям Мелитополя личные автомобили, которые отобрали у них националисты территориальной обороны.

Жители поблагодарили российских военнослужащих за помощь.

В освобожденных районах начался розыск угнанных машин. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Любопытная деталь: наонацисты успели нанести краской на машины опознавательные знаки, которые российские военнослужащие используют для маркировки своей военной техники. Это говорит о том, что автомобили могли использоваться для попытки проведения диверсий против мирного населения или российского воинского контингента, или же для попытки бегства из зоны проведения специальной военной операции.

Российские военнослужащие продолжают оказывать помощь жителям города пострадавшим от произвола украинских националистов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники. Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

196 - украинских беспилотных летательных аппаратов.

1438 - танков и других боевых бронированных машин.

145 - установок реактивной системы залпового огня.

556 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1237 - единиц специальной военной автомобильной техники.