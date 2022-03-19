Снял маску, и как будто голый хожу

В каком-то смысле маски теперь всегда с нами, потому что мы стали другими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отмена масочного режима застала меня врасплох. Да как же так. Еще вчера гоняли ролики, мол, вы такие плохие, не носите маски, вы безответственные. А сегодня раз, и отменили. Ладно, думаю, раз отменили, знают, что делают. Сниму и я.

Маску, как и все, я ненавидел. Во-первых, это, понятно, знак беды. Происходит что-то нехорошее, и об этом не забыть, не отвлечься, маска не даст. Во-вторых, я, как и многие, маску поношу, потом в карман, потом снова на лицо. Через какое-то время она становилась какой-то заветренной. Карман у меня, оказывается, пахнет пылью и старыми мышами какими-то. Хожу, все это нюхаю. А маску поменять, не вариант? Время от времени менял, ясно дело. А она снова.

И вот подхожу к метро. Рука сама тянется к карману. Нет, брат, отставить. Свобода! Здесь вам не вчера. И гордо, расправив плечи, захожу в вестибюль. Не как тварь дрожащая, а как лицо имеющая.

А там вообще все без маски. Вот никого в маске нет. И мне вдруг становится страшно не потому, что я без маски, а потому, что ВСЕ без маски. Так-то понятно: мозг наш страшно консервативен. Два года вбивали: носите, носите. Выше я говорил, что маска была знаком тревоги, но она же была знаком безопасности. Собеседник в маске – значит, не заразит. Это въелось в подсознание. Как теперь вытравить?

И я машинально маску надел. Потом снял. Потом опять надел. Страшно-то как. Что мне делать, как быть? Наверное, так выглядит пресловутая паническая атака. Вдруг заприметил еще одного чувака в маске. Это был подросток, и маска у него была такая, с вышивкой, с мемом каким-то. Поглядел на него, нахлобучил свою, медицинскую, и как-то успокоился. А в маске-то лучше.

Вот вы говорите: медицинские аргументы. Носить или не носить. Врачи спорят. Одни говорят, да другие говорят, за каждым какие-то исследования, данные тестов и анализов. А я вам говорю: вообще не в этом дело. Мы перенесли такой ужас, что «носить – не носить» лежит не в плоскости рационального. А в плоскости мифологии.

Маска – она же недаром во всех древних культах применялась. Закрыть лицо – как другим человеком стать. Вот дикарь эпохи палеолита, волосатый и необразованный. Парень из соседней пещеры. Маску надел – стал духом. Мы живем в рациональной цивилизации несколько столетий, и несколько десятков тысяч лет – в мире призраков, иллюзий и магии. Оно ведь никуда не выветрилось. Едва напугали, как оно повылезало все.

Потом, маска решает множество проблем. Взять подростка. Любой подросток в душе герой боевика, и вообще личность незаурядная в сером мире. В зеркало посмотрит – прыщи, дешевая стрижка, пубертатный облик. Да, несовпадение получается. Но стоит надеть маску… Вы заметили, что среди подростков маски стали популярны еще до пандемии? Естественно, с пандемией укоренились.

Наконец, Большой Брат. Куда ни идешь по большому городу, ты же постоянно в камерах. Даже если ты ничего такого не делаешь. Даже если ты об этих камерах не думаешь. Это давит. Иду, как голый. Маску надел – поймай, если сможешь.

Маски мы, конечно, снимем. Но в каком-то смысле маски теперь всегда с нами, потому что мы стали другими. Пандемия не прошла бесследно.