Андрей Малахов вернулся на экраны с популярным шоу

В субботу вечером Малахов в эфире с шоу «Привет, Андрей!, а в воскресенье на экраны вернется шоу «Танцы со звездами». Фото: канал «Россия»

13-й сезон популярного шоу «Танцы со звездами» сразу вышел нестандартным. В этом телепроекте профессиональные танцоры в паре со звездами кино и шоу-бизнеса разучивают танцы и соревнуются на паркете. В самом начале 13-го сезона у актрисы Марии Мироновой на тренировке случилась травма - трещина в ребре - и первое время она танцевала в корсете. В какой-то момент участие главной звезды оказалось под вопросом, но она справилась. И тут коронавирус и прочие ОРВИ заставили пропустить выпуски шоу артистов Дмитрия Харатьяна, Ольгу Медынич и опять Марию Миронову. Актер Анатолий Белый однажды не явился на съемки, так как была нелетная погода в городе, где он снимался. Актер Валерий Николаев попал в психиатрическую больницу… В эфир вышло шесть выпусков шоу «Танцы со звездами» и после четвертьфинала съемки телепроекта были приостановлены – в отличии он многих развлекательных проектов он выходил в прямом эфире.

Изменилась сетка вещания главных федеральных телеканалов: из-за общественно-политической ситуации в эфире увеличили количество информационных и аналитических программ. У артистов рабочий график (съемки в кино, спектакли, гастроли) выстраивается на много месяцев вперед и все было выстроено так, что танцевать они закончат в середине марте. Из-за изменений в сетке вещания было решено завершить 13-й сезон сразу финальным выпуском. Финал шоу «Танцы со звездами» впервые отсняли заранее и покажут на канале «Россия» вечером 20 марта.

Наш знакомый экстрасенс предсказал победу в шоу «Танцы со звездами» пары Марии Мироновой и Евгения Папунаишвили. Итог узнаем 20 марта. Фото: канал «Россия».

«Планировали показать финал 13-го сезона символично 13-го марта. Но потом перенесли на 20-е. Все семь пар выкладывались, танцевали. Многие звезды решили продолжить заниматься танцами в будущем для себя», - рассказал kp.ru один из членов команды проекта.

Член жюри Дарья Златопольская говорит: «В этом сезоне настолько достойные прекрасные артисты принимали участие, было такое чувство, что мы должны дать им возможность закончить эту свою дистанцию здесь, дойти до финала». Ведущий проекта Андрей Малахов намекает: «В финале что-то может пойти не так и пара, у которой вот-вот казалось бы кубок в руках, а вдруг они все теряют и «темная лошадка» становится номер один».

На победу претендуют яркие звезды – Мария Миронова, Марина Зудина, Владимир Маркони, Александра Ребенок, Дмитрий Харатьян, Анатолий Белый и Александра Ревенко. Наши знакомые экстрасенсы ставят на победу народной артистки Марии Мироновой и известного танцора Евгения Папунаишвили. Имя победителя узнаем 20 марта в 17.50 на канале «Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему закрыли «Прямой эфир» Андрея Малахова

Популярный телеведущий взамен получил в подарок телепроект имени себя (подробнее)

Почему Мария Миронова и Дмитрий Харатьян не приехали выступать в шоу «Танцы со звездами»

Шоу "Танцы со звездами": Мария Миронова получила трещину в ребре, а Харатьян заболел после праздника (подробнее)