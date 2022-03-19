На Украине нашли новый способ борьбы русскими диверсантами

СНБОУ перечислила словесные маркеры, которые выдадут маскирующегося под украинца русского диверсанта. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ветеринар-юрист, возглавляющий сейчас по факту Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), - это, знаете ли, сила. Какие-то там аналитики, айтишники, программисты и специалисты в сфере кибер- и офлайн-безопасности – это уже вчерашний день. Во всяком случае, в борьбе с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника. Мощный интеллект главы СБОУ Алексея Данилова поднапрягся, наверное, выйдя за физические возможности и выдал новые рекомендации по выявлению ДРГ врага, маскирующихся под коренное украинское население.

И это не что-нибудь из привычных проверок, след от ношения бронежилета, от ремня автомата на плече, характерные синяки на плече от постоянной стрельбы и т.д., а филологическое тестирование.

- Один из самых простых способов выявления ДРГ – повторение подозрительной личностью слов, к которым неприспособлена "русскоязычная челюсть". "Шиболет" - своеобразный речевой пароль, с помощью которого можно распознать, что язык, на котором разговаривает человек, является для него неродным, - говорится в новых рекомендациях СНБОУ. Какие же словесные маркеры должны выявить маскирующегося под украинца русского диверсанта? Извините, дам их в украинском написании, потому что в русском у многих есть шанс не понять, где тут собака порылась. Это слова "паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень та багато інших" (и многие другие. Там, где на украинской мове написано "и", там надо читать на русском "ы"). Ничего сложного, но поначалу действительно произносить такое немного непривычно. Хотя диверсантов еще и не такому учат, если честно говорить, так что украинский тест они пройдут на счет раз, если не на счет ноль.

А вот для самих украинцев этот тест несет в себе известную угрозу. Потому что это даже не украинская мова, как она есть, а один из галицийских диалектов, как говорят сами украинцы, которые признаются, что не знают половины слов. Да что там насчет непонятного "пуцьвірінка" (просьба не путать с "нацюцюрником), если вспомнить, как аж сам президент Порошенко судорожно искал, спрашивая всех окружающих, как по-украински будет "кошелек" и радостно вздохнул, когда какой-то дедок подсказал ему: "Гаманець". А тут сплошные пуцьвірінки и нісенітници (чепуха, говоря по-русски).

- Половина страны тогда диверсанты, - пишут сами же украинцы в комментариях к этому сообщению пресс-службы СНБОУ, которая сопроводила эту рекомендацию призывом: "Дополняем свой словарь, помогаем ВСУ уничтожать врага!"

Ото ж – молодици в світлицях закидают паляницами, а потом как достанут нацюцюрники из філіжанок…

Держите меня семеро…

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