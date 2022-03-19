Почему на Западе скрывают правду об Украине?

Настоящую правду об Украине знают на Западе очень немногие. Фото: REUTERS

В советские времена была популярна книжка Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Кратко для молодежи: мореплаватель Гулливер, странствуя по морям, попадает в сказочные земли, включая Страну Лилипутов, где он выглядит великаном и помогает приютившим его карликам угнать вражескую флотилию у таких же карликов. Он берет себе на ладонь лилипутскую лошадь со всадником. А за обедом съедает несколько быков и баранов.

В СССР баскетболистов и прочих дюжих уважительно называли гулливерами. Даже ныне есть магазины «Гулливер», где продают одежду для самых высокорослых.

Но по правде-то, даже сказочной, Гулливер великаном не был - от земли до макушки 6 английских футов, то есть - 180 сантиметров. Человек обычного среднего роста. Однако же в искаженном сознании читателя-обывателя Гулливер вырос до великанища,

Примерно таким же обманом мозга Украина, будучи государством полуфашистким, бандитско-жульническим, террористическим, нацистским, вдруг в глазах западного обывателя и даже дедушек конгрессменов превратилась в демократическую, свободную страну! В страну, где якобы соблюдаются права человека, где каждый якобы волен делать и говорить, что хочет.

Ага! Вы попробуйте на Украине 9 мая выйти с Георгиевской ленточкой, которая всего лишь символ победы над фашизмом. Украинские фашисты вас в лучшем случае изобьют, в худшем же вообще убьют. И за это им ничего не будет. Даже за сожженных заживо 48 антифашистов в Одессе в 2014 году ни один украинский нацик не пострадал. Они, не прячась, открыто радовались по поводу «шашлыков из антимайдановцев».

Правосудия на Украине давно уж в помине нет. С того момента, как власть в Киеве захватили насильно жулики и бандиты, сделав ставку на откровенный фашизм с убийством тех, кто не покорился. И разгул фашизма, еще до нашей спецоперации, там взлетел настолько, что на площадях публично разжигалась расовая ненависть с призывами убивать россиян: «москаляку на гиляку!», запретить на Украине их «собачий язык». Я уж не говорю, про оскорбления россиян по национальной линии даже в «независимых» украинских СМИ. Хотя можно и эти СМИ понять: чтобы выжить в стране возрастающего нацизма, надо ему служить и становиться нациками.

Случись такой же нацистский переворот, например, в Канаде, только с лозунгом: убивать не россиян, а американцев, США разнесли бы эту Канаду еще в зачатке нацизма. С Украиной же - надобно всему миру врать, что это демократическая страна. Врать, только по той причине, что украинская политика нацелена на вражду с Россией. А поскольку для западных обывателей еще со времен Петра Великого — Россия зло, то шибко и врать не надобно. Тут так всё ясно: если кто-то России враг, то он, естественно, брат и товарищ Западу. Он правильный и хороший парень. Такой вот обман мозгов, как с размером тела мистера Гулливера.

Настоящую правду об Украине знают на Западе очень немногие те, кому ее знать положено по долгу службы. Но знающие не откроют ту правду людям, даже американским конгрессменам и депутатам Бундестага, которые явно искренне верят, что Россия напала на Украину. И теперь, как в истории с тем Гулливером, уже никто ничего не помнит. Все видят невинную жертву в лице «демократической» Украины. Уже не помнят о кровавом перевороте и незаконном захвате власти в Киеве в 2014 году. О пушечных и авиаударах по мирным жителям Донбасса, не принявшим власть государственных преступников, то есть - хунты захватчиков. Ни о чем им не говорит «Аллея ангелов». А это памятник в Донецке 149 детям «сепаратистам», погибшим за 8 лет от бомб, снарядов «демократической» Украины.

Ладно, западный обыватель, одураченный своей прессой. Какой с него спрос? Но удивляют наши националпредатели, которым доступна правда с 2014 года. Когда они выступают на стороне Запада и нацисткой Украины, вот ими то что движет? А может и удивляться тому не стоит? На то они и предатели - во все времена, среди всех народов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин напомнил слова Ушакова: "Грозы сии пойдут во славу России"

Президент выступил на митинге-концерте в Лужниках (подробнее)

Байден попытался втянуть Китай в ситуацию на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай не хотел бы видеть кризис на Украине (подробнее)