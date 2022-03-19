«Весь мир на нас давит, но мы не будем враждовать с русскими»: что говорят простые турки о Путине и ситуации на Украине

Несмотря на телевизионные проукраинские картинки, сами турки к ситуации относятся сдержанно. Фото: EAST NEWS

Самолёт турецкой авиакомпании «Пегас» трясется на воздушных ухабах. Это один из последних рейсов, через пару дней их отменят. Небо Украины закрыто для гражданских полетов, юг России тоже закрыт. Борт летит из Москвы в Турцию, закладывая огромный крюк через Прибалтику и всю Европу.

Рядом со мной молодая пара, волнуется, когда самолёт начинает трясти.

- Я из Донецкой области, - говорит Иван, показывая дрожащие руки. - Нервничаю. Последствия обстрелов. Я в России жил, но до сих пор боюсь. Мы в Турцию летим навсегда. Не хотим возвращаться. Как вы думаете, нам понравится?

- На короткое время понравится, - отвечаю. - Тепло, пейзажи красивые, еда вкусная. А потом у вас дети родятся. Кем станут? На каком языке будете с ними говорить?

Впрочем, я не могу осуждать тех, кто бежит от конфликта, тех, кто пережил обстрелы. К тому же заграница давно перестала быть тем, что случается с людьми навсегда. Ребята выдохнут и скорее всего вернутся. Нельзя же всерьез променять родню на кебаб?!

Сам я собираюсь вернуться в Россию как можно скорее, но билеты не достать. Один мой рейс отменили. Единственный вариант, который удалось найти на подходящие даты - из Стамбула через Белград. Но и его отменили, на Сербию давят, чтобы не помогала русским.

Эта весна в Турции ужасно холодная. Сами турки удивляются, говорят, давно такой не было. Мертвый сезон, туристов мало.

Из Антальи по личным делам я уезжаю в Фетхие, центр парусного туризма.

- Русский? - спрашивает меня кассир на автостанции, когда для покупки билета я протягиваю паспорт. - Путин. Россия. Украина. Бу-бум! - показывает руками взрыв и смеётся.

Но вообще турки к нашей спецоперации относятся серьезно. На вокзале работает телевизор, показывают новости, звук не слышен. Пытаюсь понять, о чем речь. На экране обстрелы жилых кварталов. Гримасничает и ломает руки перед камерой какой-то эксперт, судя по экспрессивности, украинский. Карта Украины закрашена небесно-голубым, с двух сторон ее сжимают в клещи ядовито-красные Россия и Белоруссия.

Несмотря на телевизионные проукраинские картинки, сами турки к ситуации относятся сдержанно.

- Мы не могли и представить, что будет такое! - говорит мистер Бурак, ему 54 года, он менеджер яхтенной марины в Фетхие. - В каком-то смысле Путин прав: Россия не хочет войск НАТО на своих границах. Но в 21 веке нужно решать эти вопросы политически, нужно разговаривать. У нас здесь есть русская община. Приезжают яхтсмены из России, много русских женщин, вышедших замуж за турок. Некоторые глупые люди делают неправильные вещи по отношению к русским. Я знаю парня, у которого свой фитнес-клуб. Он теперь не пускает к себе русских. Потому что у него жена украинка. Раньше женщины ходили друг к другу в гости, а теперь перестали общаться. Глупо. Я знаю историю. Читал «Тараса Бульбу». Русские и украинцы - один народ!

В яхтенной марине сотни лодок. Несколько из них с российскими флажками. А на одной - украинский. Такой большой, что по размерам может соперничать с турецким флагом развевающимся над старой городской крепостью.

- Да вы же, русские с украинцами, на одном языке говорите! - восклицает 40-летний Сонар Арстан, владелец магазина запчастей. - Откуда между вами проблемы? Никаких! Все проблемы от правительств! Если думать позитивно, не будет проблем. Мы все люди. У меня много русских друзей, никаких проблем! Я не один так думаю. Все турки думают как я!

- Я поддерживаю и Россию, и Украину, - делится Джанберк, 43-летний управляющий отеля. - Мне обе страны нравятся. Но я думаю, наше правительство скорее поддерживает Украину. У Эрдогана с Путиным не очень простые отношения. А мне Путин нравится. Потому что он не любит Америку, а мы в Турции тоже не любим Америку.

Менеджер отеля, расположенного по соседству, 40-летний Саркан, ещё более категоричен:

- Все соцсети, Инстаграм и прочие, говорят: украинцы правы. Но когда я вижу, что все хором твердят одно и то же, для меня это знак: тут что-то не то. По моему мнению, правы русские. НАТО было создано для защиты от России. Но то, что может защищать, способно и атаковать. Если Украина хочет в Европу, это нормально, это и для России неплохо. Но когда Засенкей - Засенкей его зовут? А, Зеленски! - если Зеленски хочет в НАТО, это уже проблема. Турция тоже член НАТО, но у нас только одна американская база в Адане, это далеко. Мы России не угрожаем. Так что Путин прав, когда говорит: стоп! Украина должна отказаться от вступления в НАТО. И не будет причины для конфликта. Мы ждём, чтобы он скорее закончилась.

57-летний Варул сдает в аренду лодки. Но раньше занимал руководящий пост в крупной турецкой газете Haberturk.

Спрашиваю его:

- Отчего так?! В турецких новостях продвигают украинскую позицию. А турки, кого не спрошу, настроены или нейтрально, или пророссийски.

- У газет в Турции нет свободы. Они должны писать то, что пишут. Наш президент Эрдоган повторяет "Путин, остановись!.. Пожалуйста!" Но он не настроен конфликтовать с Россией.

- То есть он должен изображать протест, но на деле конфликтовать не собирается?

- Верно. Две недели назад президент Израиля прилетал в Турцию, два дня назад греческий президент. Вчера прилетел президент Германии. Все они давят на Турцию, но... нет. Турки не будут враждовать с русскими. Мы скорее не любим американцев. Если бы мы, турки, объединились с Россией и Китаем, американцы потеряли бы Европу. Они беспокоятся об этом, давят на нас. А мы соблюдаем нейтралитет. Я думаю - это правильно.

До темноты я брожу по окрестностям порта, надеясь встретить турка, который сказал бы хоть слово против России, но так и не могу. Зато вижу скопление людей в баре. На огромном экране они смотрят футбол. Спецоперацию России на Украине никто не обсуждает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские туристы, застрявшие в Доминиканской республике, получат помощь от местных отельеров

Русскоговорящие жители страны также помогают всем нуждающимся (подробности)