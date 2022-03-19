Назло Путину себе уши отморозят

Доходит до того, что целый министр сельского хозяйства ФРГ называет снижение употребления мяса «вкладом против Путина». Фото: REUTERS

Признаюсь честно, я до сих пор не могу ответ на один вопрос и нахожусь в сомнениях. И вопрос этот следующий – на Западе действительно политики и министры вдруг так резко поглупели, словно подхватили свидомое украинство головного мозга воздушно-капельным путем, или же они всегда такими были, но либо умело маскировали, либо мы были настолько очарованы Западом с его благами и декларациями прав человека, что не замечали этого.

Нет, что в США полным ходом идет деградация политического истэблишмента ваш покорный слуга писал еще, пытаясь понять разницу между Джимом Керри и Джоном Керри, а нынешние все эти Пелоси и им подобные жертвы Альцгеймера лишь подтверждают те предположения. Но вот что касается Европы, знаете, все же это как-то неожиданно.

Но – прочь сомнения! – вся нынешняя Европа помешалась на том, как бы побольше досадить Путину и сделать ему побольнее. Неважно, что будет с ними самими после этого.

Недели три назад по всей Европе прокатился клич – давайте, мол, снизим температуру в своих квартирах, чтобы сэкономить на потреблении газа. Ведь в результате уменьшения потребления газа "Газпром" тогда получит меньше денег, а это станет настоящим ударом по Путину. Некие умники даже подсчитали, что снижение температуры в квартире всего на 1 градус даст экономию в потреблении газа аж на целых 10%. Ну, во-первых, это вранье, а, во-вторых, почему тогда всего на один градус. Лучше сразу на 5 градусов, а еще лучше – и на все 10! По этой логике, уменьшение температуры на 10 градусов даст сразу стопроцентную экономию. Настоящая иллюстрация детского инфантильного рассуждения про то, что "назло мамке уши отморожу". Только от взрослых и как бы умных европейцев.

Во Франции политики призывают своих сограждан меньше есть и экономить на еде любым доступным способом. Но у французов этот призыв хотя бы обусловлен заботой о кошельке населения из-за взлетевших вследствие антироссийских санкций цен на продовольствие.

А вот в Германии аж целый министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью немецкой газете Spiegel призвал немцев меньше есть мяса. Зачем? Вы что, не поняли? Конечно, чтобы навредить Путину.

- Мы скажем так: снижение употребление мяса было бы вкладом против Путина, - заявил министр. Логика рассуждений министра весьма затейлива. Первый посыл – Украина и Россия являются важнейшими экспортерами зерна, растительного масла и удобрениий. Даже если конфликт закончится в ближайшие дни, то последствия его будут оказывать влияние еще долго. Вы нынешней системе хозяйствования 60% зерна уходит на корм скоту. А если есть меньше мяса, то фермеры будут выращивать меньше скота, и им потребуется меньше зерна для кормов. Тогда в случае снижение закупок зерна Россия (Путин) получит меньше денег, что станет ударом по президенту России. Что при этом произойдет с немецкими фермерами, с той же комбикормовой промышленностью, с молочной промышленностью министр почему-то не подумал. Такое ощущение, что перед Оздемиром поставили задачу не развивать сельское хозяйство Германии, а угробить его. Назло Путину, естественно.

Но зачем останавливаться на полумерах? Надо не только от мяса, но еще и от удобрений отказаться. А их дефицит компенсировать, например, отказом от городской канализации и возвращением в обиход бюргеров ночных горшков. Или, например, сразу от еды, газа, воды и света. А лучше сразу перестать дышать, чтобы Путину было некому продавать газ, зерно и удобрения. А? Сильно? То-то.

А то все какие-то полумеры.

Бледные дистрофичные немцы, которых насильно сделали вегетарианцами (надо же мясо чем-то замещать) дрожат от холода в своих неотапливаемых квартирах, а когда, шатаясь от ветра, встречаются у помоек, победно шепчут от недостатка сил: "А представляете, каково сейчас Путину?"

Чур меня, чур!

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