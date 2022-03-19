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В мире19 марта 2022 10:15

Назло Путину себе уши отморозят

В Европе уже министры предлагают разные способы, как навредить президенту России, при этом их не волнует, что случится с собственными гражданами
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Доходит до того, что целый министр сельского хозяйства ФРГ называет снижение употребления мяса «вкладом против Путина».

Доходит до того, что целый министр сельского хозяйства ФРГ называет снижение употребления мяса «вкладом против Путина».

Фото: REUTERS

Признаюсь честно, я до сих пор не могу ответ на один вопрос и нахожусь в сомнениях. И вопрос этот следующий – на Западе действительно политики и министры вдруг так резко поглупели, словно подхватили свидомое украинство головного мозга воздушно-капельным путем, или же они всегда такими были, но либо умело маскировали, либо мы были настолько очарованы Западом с его благами и декларациями прав человека, что не замечали этого.

Нет, что в США полным ходом идет деградация политического истэблишмента ваш покорный слуга писал еще, пытаясь понять разницу между Джимом Керри и Джоном Керри, а нынешние все эти Пелоси и им подобные жертвы Альцгеймера лишь подтверждают те предположения. Но вот что касается Европы, знаете, все же это как-то неожиданно.

Но – прочь сомнения! – вся нынешняя Европа помешалась на том, как бы побольше досадить Путину и сделать ему побольнее. Неважно, что будет с ними самими после этого.

Недели три назад по всей Европе прокатился клич – давайте, мол, снизим температуру в своих квартирах, чтобы сэкономить на потреблении газа. Ведь в результате уменьшения потребления газа "Газпром" тогда получит меньше денег, а это станет настоящим ударом по Путину. Некие умники даже подсчитали, что снижение температуры в квартире всего на 1 градус даст экономию в потреблении газа аж на целых 10%. Ну, во-первых, это вранье, а, во-вторых, почему тогда всего на один градус. Лучше сразу на 5 градусов, а еще лучше – и на все 10! По этой логике, уменьшение температуры на 10 градусов даст сразу стопроцентную экономию. Настоящая иллюстрация детского инфантильного рассуждения про то, что "назло мамке уши отморожу". Только от взрослых и как бы умных европейцев.

Во Франции политики призывают своих сограждан меньше есть и экономить на еде любым доступным способом. Но у французов этот призыв хотя бы обусловлен заботой о кошельке населения из-за взлетевших вследствие антироссийских санкций цен на продовольствие.

А вот в Германии аж целый министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью немецкой газете Spiegel призвал немцев меньше есть мяса. Зачем? Вы что, не поняли? Конечно, чтобы навредить Путину.

- Мы скажем так: снижение употребление мяса было бы вкладом против Путина, - заявил министр. Логика рассуждений министра весьма затейлива. Первый посыл – Украина и Россия являются важнейшими экспортерами зерна, растительного масла и удобрениий. Даже если конфликт закончится в ближайшие дни, то последствия его будут оказывать влияние еще долго. Вы нынешней системе хозяйствования 60% зерна уходит на корм скоту. А если есть меньше мяса, то фермеры будут выращивать меньше скота, и им потребуется меньше зерна для кормов. Тогда в случае снижение закупок зерна Россия (Путин) получит меньше денег, что станет ударом по президенту России. Что при этом произойдет с немецкими фермерами, с той же комбикормовой промышленностью, с молочной промышленностью министр почему-то не подумал. Такое ощущение, что перед Оздемиром поставили задачу не развивать сельское хозяйство Германии, а угробить его. Назло Путину, естественно.

Но зачем останавливаться на полумерах? Надо не только от мяса, но еще и от удобрений отказаться. А их дефицит компенсировать, например, отказом от городской канализации и возвращением в обиход бюргеров ночных горшков. Или, например, сразу от еды, газа, воды и света. А лучше сразу перестать дышать, чтобы Путину было некому продавать газ, зерно и удобрения. А? Сильно? То-то.

А то все какие-то полумеры.

Бледные дистрофичные немцы, которых насильно сделали вегетарианцами (надо же мясо чем-то замещать) дрожат от холода в своих неотапливаемых квартирах, а когда, шатаясь от ветра, встречаются у помоек, победно шепчут от недостатка сил: "А представляете, каково сейчас Путину?"

Чур меня, чур!

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